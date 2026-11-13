Мигрант арестован по обвинению в подготовке теракта в Ставрополе

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Выходец из Центральной Азии планировал взорвать самодельную бомбу в торговом центре в Ставрополе, сообщила ФСБ. Суд арестовал мужчину на два месяца.

По версии силовиков, гражданин одной из центральноазиатских стран готовился совершить теракт в Ставрополе, а затем уехать в Сирию и примкнуть там к боевикам международной террористической организации.

Мужчина, как утверждают в ФСБ, дал присягу террористической организации и пообещал организовать взрыв в одном из торговых центров краевой столицы. До задержания он успел изучить место предполагаемой закладки бомбы и выбрать для подрыва время, когда в торговом центре собирается наибольшее количество людей.

Мигрант также купил компоненты для изготовления взрывного устройства, которые были изъяты у него при обыске, передает со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ ТАСС.

На оперативном видео ведомства силовики задерживают на улице мужчину, одетого в спортивный костюм с надписью “Russia” на груди и триколором на рукаве. Лицо задержанного на записи скрыто; имя, которое он называет по требованию силовика, вырезано с аудиодорожки. Также на кадрах демонстрируются изъятые дома у задержанного компоненты для сбора бомбы – согласно описанию видео, все необходимое ему удалось приобрести в “отделе хозтоваров”.

Перед камерой задержанный говорит, что “познакомился с одним братом”, который находится в рядах террористической организации (ее название также изъято с аудиодорожки).

“Я тоже хотел уехать туда. Он у меня попросил поехать на Ставрополь, зайти в торговый центр, снять на видео. Я снял. И он еще попросил купить вещи для теракта, я и купил [...] и меня задержали сотрудники ФСБ”, – рассказывает молодой человек.

Уголовное дело расследуется по статье о покушении на теракт 1 . Суд в Ставропольском крае заключил обвиняемого под стражу до 12 января 2027 года, информирует со ссылкой на пресс-службу краевого суда “Интерфакс Юг”.

"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд приговорил уроженца Узбекистана Альмира Актуганова к 23 годам колонии строгого режима по делу о подготовке поджогов административных зданий в Ставрополе.