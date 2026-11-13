×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:17, 13 ноября 2026

Мигрант арестован по обвинению в подготовке теракта в Ставрополе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выходец из Центральной Азии планировал взорвать самодельную бомбу в торговом центре в Ставрополе, сообщила ФСБ. Суд арестовал мужчину на два месяца. 

По версии силовиков, гражданин одной из центральноазиатских стран готовился совершить теракт в Ставрополе, а затем уехать в Сирию и примкнуть там к боевикам международной террористической организации. 

Мужчина, как утверждают в ФСБ, дал присягу террористической организации и пообещал организовать взрыв в одном из торговых центров краевой столицы. До задержания он успел изучить место предполагаемой закладки бомбы и выбрать для подрыва время, когда в торговом центре собирается наибольшее количество людей. 

Мигрант также купил компоненты для изготовления взрывного устройства, которые были изъяты у него при обыске, передает со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ ТАСС. 

На оперативном видео ведомства силовики задерживают на улице мужчину, одетого в спортивный костюм с надписью “Russia” на груди и триколором на рукаве. Лицо задержанного на записи скрыто; имя, которое он называет по требованию силовика, вырезано с аудиодорожки. Также на кадрах демонстрируются изъятые дома у задержанного компоненты для сбора бомбы – согласно описанию видео, все необходимое ему удалось приобрести в “отделе хозтоваров”. 

Перед камерой задержанный говорит, что “познакомился с одним братом”, который находится в рядах террористической организации (ее название также изъято с аудиодорожки). 

“Я тоже хотел уехать туда. Он у меня попросил поехать на Ставрополь, зайти в торговый центр, снять на видео. Я снял. И он еще попросил купить вещи для теракта, я и купил [...] и меня задержали сотрудники ФСБ”, – рассказывает молодой человек. 

Уголовное дело расследуется по статье о покушении на теракт . Суд в Ставропольском крае заключил обвиняемого под стражу до 12 января 2027 года, информирует со ссылкой на пресс-службу краевого суда “Интерфакс Юг”.

"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд приговорил уроженца Узбекистана Альмира Актуганова к 23 годам колонии строгого режима по делу о подготовке поджогов административных зданий в Ставрополе.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Башенный комплекс "Тумги". Кадр видеосюжета "Магас ТВ" / YouTube Представители ингушских тейпов согласились поискать пути примирения в споре о башнях

Чиновники и силовики убедили тейпы Тумгоевых и Кодзоевых, которые спорят о принадлежности комплекса башен "Тумги", начать переговоры с участием историков и специалистов по генеалогии. Конфликты из-за родовых башен в горной Ингушетии связаны с их туристическим потенциалом и обостряются из-за проблем с кадастром.

Мужчина с пистолетом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Полиция Северной Осетии сообщила о стрельбе в Пригородном районе

Мужчина, подозреваемый в вооруженном нападении на водителя автомобиля в Пригородном районе, задержан в Северной Осетии. Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами.

Житель Ставрополья осужден за финансирование экстремистской организации

Суд приговорил к денежному штрафу жителя Нефтекумска, признав его виновным в финансировании экстремистской деятельности.

Радиатор отопления. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Десятки домов остались без отопления в Нальчике

Многоквартирные жилые дома и социальные объекты в нальчикском микрорайоне Искож остались без отопления из-за аварии на тепловой сети.

Коллаж "Кавказского Узла" Кадыров и призывники. Рамзан Кадыров. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru и Военнослужащие. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру" Кадыров пригрозил выходцам из Чечни отправкой на фронт

Выходцы из Чечни, чье поведение "вызывает нарекания", будут отправлены в зону боевых действий на Украине, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Заправка в Махачкале. Фото: РИА Дагестан https://riadagestan.ru/ Водители в Махачкале заявили о сохранении топливного кризиса

В Махачкале по-прежнему сложно найти работающую АЗС, а цены на бензин остаются неоправданно высокими, сообщили опрошенные "Кавказским узлом" водители. Вслед за бензином на заправках в Дагестане дорожает и газ.

Темы дня
Свалка на горе Щелба в Новороссийске. Фото: Иолина Грибкова / Юга.Ру Росприроднадзор приостановил лицензию мусорного полигона в Новороссийске

Ахмед Дудаев. Фото: Грозный-Информ https://www.grozny-inform.ru/ Дудаев вслед за Кадыровым продолжил критику живущих в Европе чеченцев

Драка с участием Усмана Нурмагомедова. Скриншот видео https://www.championat.com/boxing/news-6695684-usman-nurmagomedov-zakryl-kommentarii-v-socialnyh-setyah-posle-napadeniya-na-dvalishvili.html Драка в Абу-Даби обернулась для Нурмагомедова заключением на полгода

Школьные поборы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Жители Ингушетии указали властям на нерешенную проблему с поборами в школах

Персоналии
Махмуд-Али Калиматов. Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
10:50, 13 ноября 2026
Калиматов Махмуд-Али Макшарипович
Арсен Геворгян. Фото https://vlasti.io/amp/news/235743-v_armenii_ckonchalsja_arsen_gevorgjan_kandidat_ot_partii_siljnaja_armenija_kotoryj_nahodilsja_pod_strahej. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ.
12:51, 12 ноября 2026
Геворгян Арсен
Хафиз Бабалы. Фото: пресс-служба Института свободы и безопасности репортеров https://www.irfs.org/news-feed/real-movement-member-questioned-by-police-over-a-planned-roundtable-event-january-22
11:05, 11 ноября 2026
Бабалы Хафиз Эркёюн оглы
События
20:58, 13 ноября 2026
Двое участников свадебного кортежа осуждены за стрельбу на АЗС в Ингушетии
13:59, 13 ноября 2026
Боец из Дагестана убит в военной операции
11:55, 13 ноября 2026
Четыре человека погибли при атаке дронов на Волгоград
07:58, 13 ноября 2026
Продлен арест Алексея Логвиненко
05:05, 13 ноября 2026
Контрактник из Волгоградской области убит на Украине
23:35, 12 ноября 2026
Военнослужащий из Северной Осетии убит на Украине
Все события дня
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Показать больше