Адам Кадыров получил должность в Совбезе Чечни

05 ноября 2023, 09:17

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Сын главы Чечни Адам Кадыров назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы республики, сообщил командир полка полиции имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров 25 сентября опубликовал видео с избиением в СИЗО его сыном Адамом Кадыровым волгоградца Никиты Журавеля, обвиненного по делу о сожжении Корана. Кадыров похвалил сына за этот поступок. Действия сына Кадырова одобрили также депутат Госдумы Адам Делимханов и министр Чечни по нацполитике Ахмед Дудаев. Избиение беззащитного человека противоречит чеченским обычаям, отметили востоковед Ахмет Ярлыкапов и кавказовед Руслан Кутаев.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам, сделанным в 2018 году, около трети всех крупных чиновников в Чечне приходятся родственниками Кадырову, 23% – односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова. У главы Чечни 10 родных детей – шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат) и четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах), говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Рамзане Кадырове.

Адам Кадыров назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, сообщило сегодня ночью ИА "Чечня Сегодня" со ссылкой на командира полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Замида Чалаева.

О назначении Адама Кадырова на должность в службу безопасности главы Чечни также сообщили сегодня ночью в своих телеграм-каналах депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, председатель парламента республики Магомед Даудов и министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

В телеграм-канале Рамзана Кадырова, а также на его страницах в соцсетях, на 09.00 мск нет сообщений о назначении его сына на должность в службу безопасности главы Чечни.

Напомним, 17 октября в чеченском сегменте соцсетей и мессенджерах был опубликован ролик с избиением одного подростка другим, на публикации отреагировал Магомед Даудов. Он пригрозил наказанием родителям мальчика, отличившегося жестокостью.

21 октября в соцсетях был опубликован еще один ролик. На нем было показано как двое школьников из Чечне, один из которых избил сверстника, а другой снимал это на видео, в качестве наказания мыли полы в школе. Финал этой истории резко отличился от истории с избиением сыном главы Чечни Адамом Кадыровым волгоградца Никиты Журавеля, поскольку сын Кадырова не наказан.

Из Адама Кадырова сделали ролевую модель для всех чеченских подростков, сказала ранее корреспонденту "Кавказского узла" глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*, комментируя угрозы Даудова родителям за избиение подростка их сыном.

Правозащитник Оюб Титиев отметил, что не считает, что Адам Кадыров стал ролевой моделью для чеченских подростков. "Ненависть к поджигателю Корана была среди подростков и до избиения его Адамом. Если бы он избил его, не будучи под защитой властей, и был бы готов за это нести наказание, то, да, тогда он был бы кумиром", – сказал Титиев корреспонденту "Кавказского узла".

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