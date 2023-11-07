Кабардино-Балкария продолжила тренд награждения Адама Кадырова

07 ноября 2023, 21:36

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Кабардино-Балкарии вручил высшую награду республики сыну главы Чечни Адаму Кадырову, избившему в СИЗО арестованного за сожжение Корана Никиту Журавеля.

Как писал "Кавказский узел", Муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев 6 ноября вручил сыну главы Чечни Адаму Кадырову, избившему в СИЗО сжегшего Коран волгоградца Никиту Журавеля, орден "За заслуги перед Уммой".24 октября глава Татарстана вручил орден "Дуслык" сыну главы Чечни Адаму Кадырову, 25 октября глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил ему орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой". 6 октября стало известно, что Адаму Кадырову присвоено звание Героя Чечни.

О награждении Адама Кадырова отчитался сегодня глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. "Сегодня вручил внуку Ахмата-Хаджи Кадырова, сыну Рамзана Ахматовича Адаму Рамзановичу орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой".

Адам приехал в Нальчик вместе с Депутатом Государственной Думы РФ, Героем России и Чеченской Республики Адамом Делимхановым", - сообщил сегодня Казбек Коков в своем Telegram-канале.

По его словам, "народам Кавказа и всей России важно сохранять единство, укреплять дружественные связи". "Важно беречь и отстаивать приемлемые и понятные для всех граждан многонациональной и многоконфессиональной страны традиционные ценности", - заявил Коков.

Орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой" является высшей государственной наградой республики. Им награждаются граждане "за выдающиеся заслуги в становлении государственности", "обеспечении прав и свобод граждан, развитии экономики, культуры, науки, образования, здравоохранения, искусства и спорта, укреплении мира и дружбы между народами, за проявленные отвагу и мужество при охране общественного порядка, безопасности и защите конституционного строя Кабардино-Балкарской Республики, а также лица, имеющие иные заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", - указано в тексте закона о государственных наградах "Кабардино-Балкарской республики".

За какие заслуги Адам Кадыров получил награду, Казбек Коков не уточнил.

25 сентября главой Чечни Рамзаном Кадыровым был опубликован ролик, на котором было показано, как Адам Кадыров избивает в СИЗО обвиненного по делу о сожжении Корана волгоградца Никиту Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. Действия сына Кадырова одобрили также депутат Госдумы Адам Делимханов и министр Чечни по нацполитике Ахмед Дудаев. Избиение беззащитного человека противоречит чеченским обычаям, отметили востоковед Ахмет Ярлыкапов и кавказовед Руслан Кутаев.

17 октября в чеченских пабликах, а также в мессенджерах распространилось видео с избиением одного подростка другим, на публикации отреагировал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он пригрозил наказанием родителям мальчика, отличившегося жестокостью.

21 октября в соцсетях появилось еще одно видео. На нем было показано, как двое школьников из Чечне, один из которых избил сверстника, а другой снимал это на видео, в качестве наказания мыли полы в школе. Финал этой истории резко отличился от истории с избиением Адамом Кадыровым волгоградца Никиты Журавеля, поскольку сын Кадырова наказан не был.

"Кавказский узел" также писал, что сын главы Чечни Адам Кадыров назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы республики, сообщил командир полка полиции имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.