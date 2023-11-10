Кавказоведы поспорили о мотивах награждений Адама Кадырова

10 ноября 2023, 13:06

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Вручение 15-летнему Адаму Кадырову высших наград Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии продиктовано стремлением глав республик выказать уважение его отцу, предположил Ахмет Ярлыкапов. Награждения Кадырова-младшего инициированы Москвой как сигнал поддержки возможного преемника Рамзана Кадырова, возразил Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что вручил сыну главы Чечни Адаму Кадырову высшую награду республики - орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой". Он пояснил, что "народам Кавказа и всей России важно сохранять единство, укреплять дружественные связи", а также "беречь и отстаивать традиционные ценности". За какие заслуги Адам Кадыров получил награду, Казбек Коков не уточнил.

25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал ролик, на котором 15-летний Адам Кадыров избивает в СИЗО волгоградца Никиту Журавеля, обвиненного по делу о сожжении Корана. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил ряд наград. Так, 6 октября стало известно, что Адаму Кадырову присвоено звание Героя Чечни. После этого глава Татарстана наградил Адама Кадырова орденом "Дуслык", глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" (высшей госнаградой республики), а муфтий Карачаево-Черкесии вручил сыну главы Чечни орден "За заслуги перед Уммой".

Награждения сына Кадырова главами республик связаны, вероятно, с необходимостью поднять авторитет главы Чечни в среде элит других республик Кавказа, предположил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"С Журавелем это непосредственно не связано. В случае с награждением [Адама Кадырова] главы регионов показывают уважение к [Рамзану] Кадырову в целом. Скорее всего, идёт работа по укреплению авторитета Рамзан Кадырова на Кавказе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Награждения сына Кадырова не имеют смысла для самих регионов, а инициированы из Кремля, считает президент Ассамблем народов Кавказа Руслан Кутаев. "Поступила установка, что нужно провести награждение этого ребёнка. Делается это всё для того, чтобы воздействовать не на элиты других республик, а на правящие группировки в самой Чечне. Это сигнал им: не рассчитывайте, что кто-то из вас сможет возглавить Чечню, случись что-нибудь с Рамзаном Кадыровым. Группировкам дают понять, что Чечней будут управлять члены семейства Кадырова", - сказал Руслан Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

5 ноября стало известно, что Адам Кадыров назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Это назначение плохо соотносится с трудовым законодательством для подростков и лишь подчеркивает наследственный принцип формирования власти в республике, указали юристы, силовики и правозащитники. Для Адама Кадырова это тест на способность возглавить Чечню после отца, предположили они.

Именно такой шаг представляется в Кремле нужным для сохранения порядка, установленного со времен Ахмата Кадырова, пояснил Кутаев. "Было потрачено много усилий, денег, чтобы создать некую систему. И там понимают, что при экстренных обстоятельствах, если начнется грызня группировок, столпы этой системы обвалятся. Поэтому выделение детей Кадырова как будущих преемников и происходит. И элитам других республик, и самому чеченскому обществу, в общем-то, безразлично, дают медали сыновьям Кадырова или нет", - сказал он.

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

Награждение сына Кадырова связано с историей с Журавелем и свидетельствует о косвенном одобрении незаконных силовых действий, считает руководитель Кабардино-Балкарского общественного правозащитного центра Валерий Хатажуков.

"Государство уходит от главного - от своей монополии на насилие. И позволяет происходит таким эксцессам, как с Журавелем. А ведь это компрометирует власть и законы РФ", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Хатажукова, у властей Чечни и Кабардино-Балкарии нет каких-либо особых отношений. "Трудно сказать, по чьей инициативе состоялось награждение сына Кадырова в Кабардино-Балакарии. Но вряд ли это имеет какое-то особое значение для взаимоотношений республик", - сказал он.

Напомним, Никита Журавель, который записал видео с сожжением Корана, был задержан 20 мая в Волгограде. На допросе он заявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. Глава СКР распорядился передать дело Журавеля в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной. 27 мая Журавель был доставлен в грозненский СИЗО. Глава Минюста предложил после приговора отправить волгоградца в колонию региона с мусульманским населением. Владимир Путин 13 июня заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

Волгоградец обвинен по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (часть 2 статьи 148 УК РФ, предусматривает до трех лет лишения свободы), а также в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ, предусматривает до семи лет лишения свободы). 2 ноября суд допросил двух свидетелей, а сам Журавель попросил прощения у мусульман за свой поступок.

Информация том, кто осудил и кто одобрил избиение Журавеля, а также версии, зачем Кадыровы создали вокруг себя новую шумиху, собраны "Кавказским узлом" в справке "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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