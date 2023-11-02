Суд в Грозном с третьей попытки приступил к рассмотрению дела Журавеля

02 ноября 2023, 12:44

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Суд в Грозном допросил двоих свидетелей по делу о сожжении Корана волгоградцем Никитой Журавелем. На процессе он попросил прощения у мусульман за свой поступок. Суд затем был перенесен в третий раз из-за неявки грозненских имамов, признанных потерпевшими по делу.

Как информировал "Кавказский узел", 9 октября заседание суда в Грозном по делу о сожжении Корана волгоградцем Никитой Журавелем было перенесено из-за неявки потерпевших и подсудимого. Заседание суда в Грозном, запланированное на 24 октября, также было перенесено из-за неявки имамов грозненских мечетей, которые выступают потерпевшими по делу.

Висаитовский райсуд Грозного перенес сегодня заседание по делу Никиты Журавеля на 16 ноября из-за неявки двух свидетелей обвинения и потерпевших, в качестве которых выступают 13 имамов грозненских мечетей, передал ТАСС.

В ходе сегодняшнего судебного процесса были допрошены двое свидетелей – имам волгоградской соборной мечети Ильяс Бектемиров и журналист Иван Богданов, обнаруживший видео в Telegram-канале.

Сам Журавель извинился за свой поступок перед мусульманами. "В процессе моего заключения под стражу читаю Коран, изучаю его... дабы понять, как сильно оскорбил чувства верующих <…>. Мой поступок ужасен и не имеет оправдания", – процитировало его слова РИА "Новости".

Напомним, 25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением в СИЗО Журавеля. Его избил Адам Кадыров, заявил глава Чечни и похвалил сына за этот поступок. Приближенные Рамзана Кадырова одобрили этот поступок, ряд правозащитников возмутились этим поступком.

20 октября депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев извинился перед коллегами за критические слова о награждении сына Кадырова званием Героя Чечни после избиения им Журавеля. Ранее, 2 октября, в Санкт-Петербурге был задержан пикетчик с плакатом в защиту Журавеля.

Опрошенные "Кавказским узлом" востоковед Ахмет Ярлыкапов и кавказовед Руслан Кутаев в связи с избиением Журавеля в СИЗО отметили, что насилие в отношении беззащитного человека противоречит чеченским обычаям.

"Человека, который осквернил религию, должны были бы судить по религиозным законам и вынести определенное решение, которое, я думаю, не заключалось бы в избиении", – сказал, в частности, Ярлыкапов.

"Кавказский узел" также писал, что в чеченских пабликах 17 октября было опубликован ролик с избиением одного школьника другим. На это видео отреагировал спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Он пригрозил наказанием родителям подростка, отличившегося жестокостью.

Позже в соцсетях был опубликован еще один ролик. На нем двое школьников в Чечне, один из которых избил сверстника, а другой снимал это на видео, мыли полы в школе в качестве наказания. Финал этой истории резко отличился от истории с избиением Журавеля сыном главы Чечни, поскольку сын Кадырова не наказан.

Информация о том, кто осудил и кто одобрил избиение сыном Кадырова Никиты Журавеля, а также версии, с какой целью Кадыровы создали вокруг себя новую шумиху, собрана "Кавказским узлом" в справке "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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