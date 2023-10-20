Депутат из Татарстана извинился за критику награждения сына Кадырова

20 октября 2023, 06:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев извинился перед коллегами за критические слова о награждении Адама Кадырова званием Героя Чечни после избиения им арестованного Никиты Журавеля.

Как писал "Кавказский узел", в августе волгоградец Никита Журавель, доставленный в грозненский СИЗО после ареста по делу о сожжении Корана, был избит. 25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись избиения и заявил, что Журавеля избил Адам Кадыров. Он похвалил сына за этот поступок. Действия сына Кадырова одобрили также приближенные главы Чечни. 6 октября депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что Адаму Кадырову присвоено звание Героя Чечни.

Избиение беззащитного человека противоречит чеченским обычаям, указали востоковед Ахмет Ярлыкапов и кавказовед Руслан Кутаев в связи с избиением Журавеля в СИЗО. "Просто так взять и применить насилие нельзя. То есть человека, который осквернил религию, должны были бы судить по религиозным законам и вынести определенное решение, которое, я думаю, не заключалось бы в избиении", – сказал, в частности, Ярлыкапов.

Татарстанский депутат Азат Хамаев извинился перед коллегами за свои слова о награждении сына Кадырова, сказанные на заседании Госсовета Татарстана. "Выступая на заседании Госсовета республики, высказал сугубо личное мнение, которое не было поддержано моими коллегами. Приношу свои извинения за свое эмоциональное высказывание, которое может навредить взаимоотношениям между братскими народами", – привело вечером 19 октября его слова ИА "Татар-информ".

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что сказанные в Госсовете слова Хамаева не имеют никакого отношения к позиции мусульман республики. "В Татарстане всегда с уважением относятся к братскому чеченскому народу и тем усилиям, которые приложил первый президент Чечни, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров и действующий глава Рамзан Ахматович для установления мира в регионе и сохранении целостности страны", - привело его слова агентство.

Видеофрагмент выступления Азата Хамаева опубликован 19 октября в телеграм-канале "Осторожно, новости". "В каком правовом поле мы сегодня живём? Вот пример из жизни: глава субъекта Российской Федерации за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что он герой всех мусульман. Кто может ответить?" - говорит на видео депутат.

15 октября Рамзан Кадыров опубликовал ролик о своем сыне, включающий кадры избиения Журавеля. "Герой всех мусульман!" – написал глава Чечни в аннотации к видео.

Азат Хамаев - член фракции "Единая Россия" в Госсовете Татарстана, председатель комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике. Ранее он избирался депутатом Госсовета Республики Татарстан второго (1999-2004 годы) и третьего созывов (2004-2009 годы), а также депутатом Госдумы второго созыва (1995-1999 годы), информирует сайт Госсовета республики.

Напомним, Никита Журавель, который записал видео с сожжением Корана, был задержан 20 мая в Волгограде. На допросе он заявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. Глава СКР распорядился передать дело Журавеля в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной. 27 мая Журавель был доставлен в грозненский СИЗО. Глава Минюста предложил после приговора отправить волгоградца в колонию региона с мусульманским населением. Владимир Путин 13 июня заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

Решение передать дело Журавеля в Чечню не только противоречит законодательству, но и создает риск пыток волгоградца и угрозу его жизни, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Рассмотрение дела в Чечне может привести к более суровому наказанию Журавеля, отметил правозащитник Валентин Богдан.

Волгоградец обвинен по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий 1 , а также в хулиганстве 2 . 13 октября в суде он извинился перед мусульманами за свой поступок, но вину признал частично. "Я себя признаю виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 148 УК РФ, именно в самом сожжении священной книги - Корана. Но мотивов грубого нарушения общественного порядка у меня не было, так как я не знал целей данного видео", - сказал он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.