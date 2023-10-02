Пикетчик с плакатом в защиту Журавеля задержан в Санкт-Петербурге

02 октября 2023, 19:19

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Силовики в Санкт-Петербурге задержали Дмитрия Кузьмина, который вышел на одиночный пикет с требованием освободить волгоградца Никиту Журавеля, избитого сыном Кадырова в грозненском изоляторе.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября полицейские в Санкт-Петербурге задержали Александра Сиделева, который также вышел на пикет с плакатом в поддержку Никиты Журавеля. Задержанного освободили после составления протокола.

25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись избиения волгоградца Никиты Журавеля, арестованного в Грозном по делу о сожжении Корана. Журавеля избил Адам Кадыров, заявил глава Чечни и похвалил сына за этот поступок. Поступком Адама Кадырова и публикацией его отца возмутились члены Совета по правам человека Марина Ахмедова и Ева Меркачева, а омбудсмен Татьяна Москалькова призвала соблюдать закон в обращении с арестованными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "не хочет" комментировать инцидент.

Силовики в Санкт-Петербурге задержали 18-летнего Дмитрия Кузьмина, который вышел на одиночный пикет в защиту Журавеля, сообщил сам задержанный правозащитному проекту "ОВД-Инфо"*.

Молодой человек стоял в одиночном пикете на Невском проспекте с плакатом, содержащим требование освободить Никиту Журавеля и обвинение в адрес Рамзана Кадырова. Пикетчика доставили в отдел полиции, информирует сегодня правозащитный проект на своем сайте.

Публикация о задержании пикетчика, размещенная в телеграм-канале проекта, проиллюстрирована фотографией его плаката. На плакате рядом с обвинением в адрес главы Чечни перечислены фамилии убитых журналистки Анны Политковской, правозащитницы Натальи Эстемировой, политика Бориса Немцова, чеченского певца Зелимхана Бакаева и чеченского активиста Салмана Тепсуркаева. Фото плаката предоставил сам пикетчик, отмечается в публикации.

Напомним, об избиении Журавеля сыном Кадырова стало известно еще 16 августа, информацию об этом обнародовала омбудсмен Татьяна Москалькова. Тогда поступок сына Кадырова одобрили приближенные главы Чечни - советник Кадырова и депутат Госдумы Адам Делимханов, спикер парламента республики Магомед Даудов и министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Избиение беззащитного человека противоречит чеченским обычаям, указали востоковед Ахмет Ярлыкапов и кавказовед Руслан Кутаев. "Просто так взять и применить насилие нельзя. То есть человека, который осквернил религию, должны были бы судить по религиозным законам и вынести определенное решение, которое, я думаю, не заключалось бы в избиении", – сказал, в частности, Ярлыкапов.

28 сентября Кремль сообщил о встрече Кадырова и Путина, однако в расшифровке встречи, которая опубликована на сайте Кремля, вопрос скандала с Журавелем не поднимался.

Никита Журавель, который записал видео с сожжением Корана, был задержан 20 мая в Волгограде. На допросе он заявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. Глава СКР распорядился передать дело Журавеля в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной. 27 мая Журавель был доставлен в грозненский СИЗО. Глава Минюста предложил после приговора отправить волгоградца в колонию региона с мусульманским населением. Владимир Путин 13 июня заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

Решение передать дело Журавеля в Чечню не только противоречит законодательству, но и создает риск пыток волгоградца и угрозу его жизни, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Рассмотрение дела в Чечне может привести к более суровому наказанию Журавеля, отметил правозащитник Валентин Богдан.

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