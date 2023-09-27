Александр Сиделев на пикете. Фото из телеграм-канала "ОВД-Инфо" (проект включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/ovdinfolive/25308

27 сентября 2023, 07:43

Пикет петербуржца в защиту Журавеля обернулся приводом в полицию

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Полицейские задержали в Санкт-Петербурге Александра Сиделева, который вышел на пикет с плакатом в поддержку волгоградца Никиты Журавеля, избитого в грозненском СИЗО сыном Рамзана Кадырова. Задержанного освободили после составления протокола.

Как писал "Кавказский узел", 25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись избиения волгоградца Никиты Журавеля, арестованного в Грозном по делу о сожжении Корана. Журавеля избил Адам Кадыров, заявил глава Чечни и похвалил сына за этот поступок. Поступком Адама Кадырова и публикацией его отца возмутились члены Совета по правам человека Марина Ахмедова и Ева Меркачева, а омбудсмен Татьяна Москалькова призвала соблюдать закон в обращении с арестованными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "не хочет" комментировать инцидент.

Об избиении Журавеля сыном Кадырова стало известно 16 августа, информацию об этом обнародовала омбудсмен Татьяна Москалькова. Тогда поступок сына Кадырова одобрили приближенные главы Чечни - советник Кадырова и депутат Госдумы Адам Делимханов, спикер парламента республики Магомед Даудов и министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. "Уверен, что его действия абсолютно оправданны и правильны. Если кто-то с этим не согласен, я готов это обсудить и доказать обратное", - заявил, в частности, Делимханов.

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга полицейские задержали Александра Сиделева, вышедшего с плакатом "Я/Мы Никита Журавель", сообщил в 19.49 мск 26 сентября правозащитный проект "ОВД-Инфо"* в своем телеграм-канале.

По словам девушки задержанного, полицейские объяснили задержание Сиделева нарушением ковидных ограничений и увезли его в отдел полиции.

Около 22.40 мск Александра Сиделева отпустили из отдела полиции с протоколом о нарушении ковидных ограничений (пункт 2 статьи 8.6.1 закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»), говорится в публикации на сайте проекта.

Александр Сиделев - житель Санкт-Петербурга, уточняет "Кавказ.Реалии"*.

Напомним, Никита Журавель, который записал видео с сожжением Корана, был задержан 20 мая в Волгограде. На допросе он заявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. Глава СКР распорядился передать дело Журавеля в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной. 27 мая Журавель был доставлен в грозненский СИЗО.

Глава Минюста предложил после приговора отправить волгоградца в колонию региона с мусульманским населением. Владимир Путин 13 июня заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

Решение передать дело Журавеля в Чечню не только противоречит законодательству, но и создает риск пыток волгоградца и угрозу его жизни, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Рассмотрение дела в Чечне может привести к более суровому наказанию Журавеля, отметил правозащитник Валентин Богдан.

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Примечание:

"Чеченские пропагандисты взялись оправдывать Кадырова и его сына", "Собчак рассказала о предупреждении Кадырова не писать про его семью", "Правозащитники раскритиковали Кадырова после видео с избиением Журавеля".

Автор: "Кавказский узел"

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