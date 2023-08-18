Соратники Кадырова одобрили избиение Журавеля в изоляторе

18 августа 2023, 15:05

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Чеченские чиновники из числа приближенных Рамзана Кадырова похвалили сына главы Чечни после сообщений о том, что он избил в грозненском изоляторе Никиту Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана. Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева призвала руководство ФСИН перевести Журавеля в другой регион.

Как писал "Кавказский узел", 16 августа уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев отчитался о встрече с Никитой Журавелем после его жалобы на избиение сыном Кадырова и заявил о необходимости привлечь следственные органы к проверке.

Ранее в тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что Никита Журавель заявил об избиении сыном главы Чечни в грозненском изоляторе. Она попросила уполномоченного по правам человека в Чечне провести проверку.

Одобрительную оценку избиению арестованного сегодня дал советник главы Чечни и депутат Госдумы Адам Делимханов. "В сети распространяется информация о том, что мой дорогой племянник […] избил Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Священного Корана. […] Без сомнений, я полностью поддерживаю Адама и уверен, что его действия абсолютно оправданы и правильны. Если кто-то с этим не согласен, я готов это обсудить и доказать обратное", - говорится в публикации в телеграм-канале депутата.

Аналогичная публикация размещена сегодня в телеграм-канале председателя парламента Чечни Магомеда Даудова. "Сегодня все радетели прав человека наперебой публикуют информацию о том, что мой дорогой племянник Адам Кадыров избил Никиту Журавеля, "прославившегося" сжиганием Священного Корана в Волгограде. […] Нас не удивляет поступок Адама. Мы не просто его понимаем, а горячо поддерживаем и одобряем!" – указано в публикации.

Одобрил избиение арестованного и министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. "С огромной гордостью поддерживаю достойного чеченца, внука первого президента ЧР […] Адама Рамзановича Кадырова! […] Адам Рамзанович показал, что он достойный представитель своего славного рода, готовый принять решение и нести за него ответственность!" – написал он в своем телеграм-канале.

Публичные высказывания общественных и политических деятелей Чечни свидетельствуют о том, что Никита Журавель действительно был избит, находясь под стражей, заявила сегодня член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева в обращении к директору ФСИН Аркадию Гостеву.

"Ответственность за жизнь и здоровье заключенного лежит, в соответствии с законодательством, на ФСИН. […] Прошу в целях безопасности срочно перевести Никиту Журавеля в учреждение ФСИН другого региона. Также прошу провести проверку, на каком основании в период содержания под стражей к нему получили доступ лица, не имеющие отношения к следствию и не пользующиеся, по закону, правом общения с подследственными", - процитировала она в своем телеграм-канале свое обращение к Гостеву.

Напомним, волгоградец Никита Журавель, который записал видео с сожжением Корана, был задержан 20 мая в Волгограде. На допросе он заявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. Глава СКР распорядился передать дело Журавеля в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной. 27 мая Журавель был доставлен в грозненский СИЗО.

Глава Минюста предложил после приговора отправить волгоградца в колонию региона с мусульманским населением. Владимир Путин 13 июня заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

Решение передать дело Журавеля в Чечню не только противоречит законодательству, но и создает риск пыток волгоградца и угрозу его жизни, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Рассмотрение дела в Чечне может привести к более суровому наказанию Журавеля, отметил правозащитник Валентин Богдан.

Рамзан Кадыров с начала 2023 года по меньшей мере четыре раза гневно реагировал на случаи сожжения Корана. Кроме того, он публично призывал к расправе над сжигателями Корана. Так, 16 марта Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале ролик, на котором люди в военной форме, похожей на форму вооруженных сил Украины, вырывают страницу из Корана, чтобы разжечь костер. Глава Чечни пообещал заплатить 5 миллионов рублей за казнь участников видеозаписи, на которой страница из Корана использовалась для розжига костра, и 10 миллионов рублей - за взятие их живыми. При этом пользователи соцсетей указали на признаки постановки видеоролика.

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