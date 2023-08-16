Журавель пожаловался Москальковой на избиение сыном Кадырова

16 августа 2023, 14:46

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Никита Журавель, арестованный по делу о сожжении Корана, заявил о том, что его избил сын главы Чечни в грозненском изоляторе, сообщила сегодня омбудсмен Татьяна Москалькова.

Как писал "Кавказский узел", провластные чеченские Instagram*-паблики сообщили 15 августа, что сын главы Чечни избил Никиту Журавеля во время посещения грозненского изолятора. Подтверждения информации анонимных пабликов не поступало.

20 мая в Волгограде был задержан местный житель Никита Журавель, который записал видео с сожжением Корана. На допросе он заявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. Глава СКР распорядился передать дело Журавеля в Чечню, объяснив это обращениями жителей Чечни, попросивших признать их потерпевшей стороной. 22 мая Журавель был арестован в Волгограде, а 27 мая доставлен в СИЗО Грозного. Глава Минюста предложил после приговора отправить волгоградца в колонию региона с мусульманским населением. Владимир Путин 13 июня заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

О жалобе Журавеля на избиение уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила сегодня в своем телеграм-канале.

"Ко мне поступило обращение обвиняемого Никиты Журавеля, который содержится в СИЗО в Грозном. Он утверждает, что во время посещения в следственном изоляторе его избил сын Главы Чеченской Республики", - говорится в публикации.

Москалькова отметила, что обратилась к уполномоченному по правам человека в Чеченской Республике Мансуру Солтаеву с просьбой "в рамках своих полномочий провести проверку по данному случаю". "Особенно просила обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей", - написала она.

Мансур Солтаев, по состоянию на 14.44 мск, не прокомментировал на своей странице во "ВКонтакте" сообщение Москальковой. Рамзан Кадыров к этому времени также не отреагировал в своем телеграм-канале на информацию об избиении Журавеля.

Напомним, решение передать дело в Чечню не только противоречит законодательству, но и создает риск пыток волгоградца и угрозу его жизни, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Рассмотрение дела в Чечне может привести к более суровому наказанию Журавеля, отметил правозащитник Валентин Богдан.

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