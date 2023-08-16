Чеченские паблики сообщили об избиении Журавеля сыном Кадырова

16 августа 2023, 11:18

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Сын главы Чечни избил в грозненском изоляторе Никиту Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана, сообщили местные провластные Instagram*-паблики.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая в Волгограде был задержан местный житель Никита Журавель, который записал видео с сожжением Корана. На допросе он заявил, что сделал это по указанию спецслужб Украины. Глава СКР распорядился передать дело Журавеля в Чечню, объяснив это обращениями жителей Чечни, попросивших признать их потерпевшей стороной. 22 мая Журавель был арестован в Волгограде, а 27 мая доставлен в СИЗО Грозного. Глава Минюста предложил после приговора отправить волгоградца в колонию региона с мусульманским населением. Владимир Путин 13 июня заявил, что Журавель будет отбывать наказание в одном из мусульманских регионов.

Решение передать дело в Чечню не только противоречит законодательству, но и создает риск пыток волгоградца и угрозу его жизни, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Рассмотрение дела в Чечне может привести к более суровому наказанию Журавеля, отметил правозащитник Валентин Богдан.

Сообщение об избиении Никиты Журавеля в СИЗО сыном главы Чечни опубликовано 15 августа в Instagram*-пабликах "ЧП/Вайнах" и "ЧП/Грозный". Обе публикации идентичны, вплоть до одинаковых опечаток.

"Сын Главы Чеченской Республики [...] избил в СИЗО Грозного Никиту Журавеля, который сжег Коран в Волгограде. Инцидент случился после визита к нему самого Рамзана Кадырова. После его беседы с Журавелем, Кадыров-младший специально задержался в следственном изоляторе и оказавшись наедине с подсудимым, устроил самосуд, нанеся ему побои, степень тяжести которых пока остается неясной. Дополнительные подробности происшествия, которое местный УФСИН пока не комментирует, в настоящее время уточняются. Однако уже сейчас ясно, что случившееся могло произойти только с санкции Рамзана Кадырова", - говорится в обеих публикациях. Информация официально не подверждена, отмечается в них.

На эти публикации обратил сегодня внимание читатель "Кавказского узла" с ником idalia. "Возникает вопрос, почему такое закрытое учреждение, каковым является СИЗО, чеченские власти превратили в проходной двор, где [посетитель] имеет возможность избивать заключенного? Поражает даже не сам факт (если он действительно имел место), избиения Кадыровым-младшим Никиты Журавеля […] а то, что эту новость выдали провластные паблики", - написал он в своем комментарии.

Оба паблика действительно можно отнести к провластным. Так, паблик "ЧП/Грозный", на который подписаны 361 тысяча пользователей, кроме публикаций о чрезвычайных происшествиях и рекламных сообщений, за последние двое суток опубликовал или сделал репост материалов о победах чеченских спортсменов, об акции бойцов чеченских подразделений Росгвардии, сдавших донорскую кровь для пострадавших при взрыве в Махачкале, о работе подразделений полиции, о требованиях Кадырова навести порядок не только в центре Грозного, но и во всем городе.

Паблик "ЧП/Вайнах", на который подписаны 60 тысяч пользователей, также опубликовал, как и «ЧП/Грозный», материалы о донорской акции бойцов Росгвардии, об участии выходцев из республики в военной операции и о требованиях главы республики привести весь Грозный в порядок, а не только его центр.

Рамзан Кадыров, по состоянию на 11.30 мск 16 августа, не прокомментировал в своем телеграм-канале информацию об избиении Журавеля в СИЗО. О визите в грозненский СИЗО глава Чечни также не сообщал в своем телеграм-канале.

Напомним, 23 мая был опубликован ролик с извинениями Журавеля перед мусульманами за сожжение Корана. В тот же день в Грозном прошел митинг против сожжения Корана, на который, по официальным данным, собрались около 60 тысяч человек. Участники митинга признались, что представляют учебные и бюджетные учреждения республики по направленным властями разнарядкам. При этом из других мусульманских регионов сообщения о подобных митингах не поступали.

Рамзан Кадыров с начала 2023 года по меньшей мере четыре раза гневно реагировал на случаи сожжения Корана. Кроме того, он публично призывал к расправе над сжигателями Корана. Так, 16 марта Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале ролик, на котором люди в военной форме, похожей на форму вооруженных сил Украины, вырывают страницу из Корана, чтобы разжечь костер. Глава Чечни пообещал заплатить 5 миллионов рублей за казнь участников видеозаписи, на которой страница из Корана использовалась для розжига костра, и 10 миллионов рублей - за взятие их живыми. При этом пользователи соцсетей указали на признаки постановки видеоролика.

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