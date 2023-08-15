Юристы прокомментировали жалобы уроженцев Дагестана и Чечни на ульяновскую колонию

15 августа 2023, 13:01

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Хотя действия сотрудников колонии в Ульяновской области, которые сломали насадку на машинку для стрижки, чтобы заключенные-мусульмане из Дагестана и Чечни не могли в соответствии с предписаниями религии оставлять часть, не попадают под понятие "пытки", однако подобное обращение с заключенными попадает под Уголовный кодекс, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы. В исправительных учреждениях с предубеждением относятся к уроженцам Кавказа, констатировали правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 августа уроженцы Дагестана и Чечни пожаловались на пытки в колонии в Ульяновской области. Правозащитники заявили, что сотрудники исправительного учреждения заставили заключенных-мусульман из Дагестана и Чечни сбрить бороды, пытали их и отобрали личные вещи.

Отбывающие наказание в Ульяновской колонии заключенные-мусульмане заявили, что сотрудники учреждения специально сломали насадки на машинку для стрижки, чтобы заключенные не могли оставлять часть бороды, как эти им предписывает религия. Они пояснили, что таким образом сотрудники колонии пытались сломать их волю.

Обращение с заключенными-мусульманами в Ульяновской колонии, когда их заставляли полностью сбривать бороды, является унижающим достоинство, отметила юрист международно-правового отдела Команды против пыток Мария Задорожная.

"Сама по себе проблема сбривания волос и бороды с учетом контекста и личностей осужденных может быть в принципе приравнено к унижающему достоинство обращению. ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) конечно же ориентируется на определение пытки из Конвенции против пыток ООН. Однако пытка – это самая серьезная форма жестокого обращения, но есть и другие, скажем так менее жестокие", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Случай с принуждением полностью сбривать бороду расценить в качестве пытки можно, если было и другое жестокое отношение к заключенным-мусульманам, добавила она. "Думаю, что о пытке конкретно в случае с машинкой нельзя говорить, только в связке с другими эпизодами, которые произошли в деле конкретного заключенного", – сказала юрист.

Если судить по квалификации действий по отношению к заключенным-мусульманам, то они относятся больше к статье 148 УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий", считает юрист Аза Алиева.

"Согласно новому определению "пытки", сформулированному Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, пытка обозначает действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль, либо физические или нравственные страдания. Не является пыткой причинение физических или нравственных страданий, которые возникают в результате правомерных действий должностного лица или другого лица, либо неизбежно сопряжены с такими действиями. То есть, согласно этому разъяснению, в рамках закона – пыток нет", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Действия сотрудников колонии нарушили Конституцию России, добавила она.

"Это явное нарушение Конституции, где каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними – статья №28 Конституции РФ", – отметила Алиева.

Правозащитники заявили о предвзятом отношении к заключенным с Северного Кавказа

По жалобе уроженцев Дагестана и Чечни Адвокат на пытки в колонии в Ульяновской области направлена жалоба в прокуратуру, рассказал правозащитник Оюб Титиев. "Адвокат беседовал с осуждёнными с 19 по 26 июля и 3 августа. Жалоба направлена в прокуратуру Ульяновской области 4 августа. Реакции прокуратуры пока нет. Информации о реакции администрации на публикации у нас пока нет", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Колония, о который идет речь, отличается от других по количеству жалоб от мусульман, отметил Титиев. "Такое отношение к осуждённым, исповедующих ислам, не только в этой колонии. Но в этой колонии такое издевательство происходит уже второй раз за год. Вообще исламофобия – это большая проблема всей пенитенциарной системы. Из Владимирской области была информация, что вообще не дают совершать молитвы. Из Новгородской области была информация, что забрали молитвенные коврики и литературу. Случаев много. Но мы не все эти случаи придаем огласке, потому что сами осуждённые не дают разрешение на публикацию", – пояснил правозащитник.

В колониях отношение к выходцам из Северного Кавказа отличается от других заключенных, добавил он. "Особенно к Чеченцам, Ингушам, Дагестанцам", – пояснил Титиев.

В исправительных учреждениях права выходцев с Северного Кавказа нарушаются чаще всего, отметила глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"К ним относятся по-особенному. Их права нарушаются чаще, чем права других мусульман. Не только в этой колонии, но и в других. Но самое интересное, что местные ОНК (Общественные наблюдательные комиссии) не видят и не получают таких жалоб. Например, в ОНК по Ульяновской области не слышали о проблемах мусульман и ничего не предпринимают", – сказала правозащитница корреспонденту "Кавказского узла".

Жалоб на пытки от заключенных-мусульман не поступало, заявил один из членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ульяновской области. "Подобных жалоб в упомянутой колонии не поступало. Это означает, что либо не было проблем, либо проблемы уже решены", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Член ОНК также пояснил, что поскольку жалоб от заключенных не поступало, то комиссия не проводила проверок в этой колонии.

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