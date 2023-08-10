Уроженцы Дагестана и Чечни пожаловались на пытки в ульяновской колонии

10 августа 2023, 10:34

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Сотрудники исправительного учреждения в Ульяновской области заставили заключенных-мусульман из Дагестана и Чечни сбрить бороды, пытали их и отобрали личные вещи, заявили правозащитники.

По данным правозащитников проекта "Гражданское содействие"*, сотрудники исправительного учреждения в Ульяновской области под угрозой насилия обрили головы и бороды четверым осужденным-мусульманам – из Чечни, Дагестана, а также одному – из Узбекистана. Насадки на машинки для стрижки были специально сломаны, чтобы мусульмане не могли оставлять себе часть бороды, как предписывает им религия.

Один из осужденных отказался полностью сбривать бороду, после чего был избит сотрудником ФСИН. Чтобы привлечь внимание к своему протесту из-за грубого нарушения прав, заключенный воткнул заточенную проволоку себя между ребер. Врачи ему сделали операцию. Сотрудники исправительного учреждения избили его еще раз, когда он вернулся после операции. Также они его оскорбляли из-за религии, угрожали фабрикацией уголовного дела и отобрали личные вещи, передали 9 августа "Кавказ. Реалии"*.

На это исправительное учреждение УФСИН Ульяновской области жалобы поступали и ранее, отметил координатор программы помощи заключенным – уроженцам Северного Кавказа Оюб Титиев, слова которого приведены на сайте комитета "Гражданское содействие"*.

Он пояснил, что осужденные ранее жаловались, что у них отбирают Коран, коврики для молитвы, и что им в еду специально добавляют свинину, чтобы сломить голодом соблюдение правил ислама. "Мы направили туда адвоката, который опросил осужденных с Северного Кавказа. По данным сообщениям направлены жалобы в прокуратуру", – подчеркнул правозащитник.

"Кавказский узел" также писал, что 18 августа 2022 года уроженцы Дагестана рассказали адвокатам об истязаниях в калмыцкой колонии. По их словам, им и другим мусульманам не давали совершать намаз и читать Коран.

Адвокат Аза Алиева ранее рассказала, что ее подзащитного Магомеда Атимагомедова пытали, жестоко избивали и обливали кипятком, принуждая подписать нужные показания. Второго подозреваемого, Дауда Курамагомедова, также подвергли пыткам и насильственным действиям, заявила его адвокат Снежана Мунтян.

Напомним, правозащитники опубликовали в ноябре 2021 года видеодоказательства пыток жителей Чечни, Дагестана, Грузии и Азербайджана в саратовской тюремной больнице. Совет по правам человека при президенте России провел опрос заключенных, и они подтвердили сведения о массовом насилии. О том, чем известна саратовская областная туберкулезная больница, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?".

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