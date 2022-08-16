Омбудсмен Дагестана намерен добиться госпитализации избитых в Калмыкии заключенных

16 августа 2022, 23:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев заявил, что будет добиваться перевода в больницу дагестанских заключенных, которые обвиняются в нападении на сотрудников ИК-2 в Калмыкии. По словам адвокатов, их подзащитные были жестоко избиты в колонии.

Как писал "Кавказский узел", заключенный ИК-2 в Калмыкии Магомед Атимагомедов, который обвиняется в убийстве сотрудника колонии, заявил, что планировал побег, так как сотрудники ФСИН угрожали ему обвинением по террористической статье, однако непричастен к убийству, а показания подписал под давлением. Атимагомедову угрожают, он опасается за свою жизнь, сообщила адвокат Аза Алиева.

По данным СКР, вечером 5 августа двое осужденных напали на сотрудников колонии, после чего один из сотрудников скончался, а второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также, по версии следствия, осужденные проникли в общежитие и ранили еще шестерых сотрудников колонии. Оба заключенных (2000 года рождения и 1994 года рождения) задержаны, дело расследуется по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и дезорганизации исправительного учреждения. 7 августа стало известно, что сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Калмыкию для выяснения обстоятельств нападения заключенных на сотрудников колонии в республике. 8 августа правозащитный проект Gulagu.net сообщил, что более ста заключенных колонии были избиты в связи с убийством сотрудника колонии. Руководитель проекта Владимир Осечкин заявил, что осужденные, которые обвиняются в нападении на сотрудников колонии, ранее подвергались пыткам. Адвокат Аза Алиева посетила дагестанца Магомеда Атимагомедова в СИЗО и обнаружила его в крайне тяжелом состоянии - его пытали, жесточайше избивали и обливали кипятком, принуждая к подписанию нужных показаний, говорится в сообщении. Атимагомедов рассказал адвокату, что Дауда Курамагомедова также подвергли пыткам и насильственным действиям. Курамагомедову оказали медпомощь лишь за 10 минут до визита защитника. В отношении сотрудников колонии возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, следствие должно обеспечить безопасность Курамагомедова и Атимагомедова, считает адвокат Курамагомедова Снежана Мунтян.

Если подтвердится информация о тяжелом состоянии заключенных Магомеда Атимагомедова и Дауда Курамагомедова, уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев будет добиваться их перевода "на лечение в стационар", сообщил сегодня официальный сайт омбудсмена. "Сегодня, по информации Алиева, адвокаты находятся в СИЗО, где посещают осужденных", - сказано в сообщении.

Алиев также сегодня получил ответ на обращение, направленное 9 августа в адрес коллеги из Калмыкии Валерия Чуба. Омбудсмен Калмыкии заверил, что "совместно с председателем Общественной наблюдательной комиссии Калмыкии Еленой Крыловой и членом комиссии Геннадием Кокуевым посетил ИК-2, проверил условия содержания и провёл личный приём осужденных Атимагомедова и Курамагомедова", говорится в публикации на сайте уполномоченного по правам человека в Дагестане.

"Согласно информации, предоставленной мне моим коллегой из Калмыкии, вся информация о пытках и унижениях на этнической и религиозной почве, а также о мотивах, подтолкнувших Атимагомедова и Курамагомедова на совершение преступления, направлена в следственные органы и прокурору Республики Калмыкия для проверки в рамках расследования уголовного дела", - передал сайт омбудсмена слова Алиева.

"Отмечу, что в своём обращении я попросил дать правовую оценку в том числе действиям сотрудников ИК-2. Ожидаем ответа компетентных органов", - добавил Алиев в своем Telegram-канале.

Омбудсмен Калмыкии 13 августа сообщил, что "провел рабочие встречи" с руководителем Управления ФСИН по Калмыкии Ибрагимом Альсултановым и замглавы регионального Следственного комитета Игорем Соболем, а также направил обращения "в следственные органы и прокуратуру". Кроме того, Валерий Чуб совместно с представителями ОНК Калмыкии посетил СИЗО-1 "для проверки условий содержания и личного приема осужденных", проинформировал сайт уполномоченного по правам человека в республике.

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