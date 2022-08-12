Адвокат сообщила о тяжелом состоянии Дауда Курамагомедова в калмыцком СИЗО

12 августа 2022, 18:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дауд Курамагомедов сильно избит, находится в подавленном психологическом состоянии, однако медпомощь ему оказали лишь за 10 минут до визита защитника. В отношении сотрудников колонии возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, следствие должно обеспечить безопасность Курамагомедова и Атимагомедова, сообщила адвокат Снежана Мунтян.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа стало известно, что сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Калмыкию для выяснения обстоятельств нападения заключенных на сотрудников колонии в республике. 8 августа правозащитный проект Gulagu.net сообщил, что более ста заключенных колонии были избиты в связи с убийством сотрудника колонии. По данным руководителя проекта Владимира Осечкина, двое осужденных, которые обвиняются в нападении на сотрудников колонии, ранее подвергались пыткам. Мать и брат уроженца Дагестана Магомеда Атимагомедова, который обвиняется в нападении на сотрудников колонии, рассказали, что осужденному запрещали совершать намаз, он подвергался физическому давлению. Адвокат Аза Алиева посетила Магомеда Атимагомедова в СИЗО и обнаружила его в крайне тяжелом состоянии – его пытали, жесточайше избивали и обливали кипятком, принуждая к подписанию нужных показаний, говорится в сообщении. Атимагомедов рассказал адвокату, что Дауда Курамагомедова также подвергли пыткам и насильственным действиям, сообщил проект Gulagu.net. Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев обратился к омбудсмену Калмыкии Валерию Чубу с просьбой проверить жалобы на пытки уроженца Дагестана Магомеда Атимагомедова, который обвиняется в нападении на сотрудников колонии.

По данным СКР, вечером 5 августа двое осужденных, используя заточку и арматуру с топорищем, напали на сотрудников колонии, после чего один из сотрудников скончался, а второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также, по версии следствия, осужденные проникли в общежитие и ранили еще шестерых сотрудников колонии. Оба заключенных (2000 года рождения и 1994 года рождения) задержаны, дело расследуется по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и дезорганизации исправительного учреждения.

Адвокат Снежана Мунтян встретилась сегодня со своим подзащитным Даудом Курамагомедовым в СИЗО в Калмыкии, сообщил правозащитный проект Gulagu.net.

Она рассказала, что приехала сегодня в Элисту, чтобы посетить Дауда Курамагомедова, однако замначальника СИЗО отказался пустить ее подзащитному, ссылаясь на санитарный день. К Курамагомедову ее допустили лишь после обращения в прокуратуру по надзору Калмыкии, следует из видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале проекта.

По ее словам состояние Курамагомедова "повергло ее в шок". "Жуткие порезы, синяки, ссадины по всему телу. Жуткие следы на руках, на запястье, от наручников, прямо до мяса. Черные огромные круги под глазами, над глазами, узкие, заплывшие кровью глаза... Каждое движение доставляло ему боль. (Когда) он передвигался даже – очень тяжело ему было, это видно", – сказала она.

Адвокат также сообщила, что на вопрос о медицинской помощи Курамагомедов ответил, что ее оказали лишь минут за 10 до ее появления – выдали обезболивающие таблетки, также помазали место ожога. "Совершенно огромный ожог на животе, его так же, как и подзащитного моей коллеги Азы Алиевой, обливали кипятком", – сказала она.

При этом Мунтян подчеркнула, что по словам Курамгомедова, со следователем, который фиксировал первоначальные показания Дауда, находясь в кабинете колонии, в этом же кабинете находились сотрудники этой колонии и сам Дауд, которого жестоко избивали на глазах у следователя. "Он просто молча сидел и печатал, только периодически их одергивал", – подчеркнула она.

Подзащитный заявил ей, что после того, как в Калмыкию приехала адвокат Азу Алиева, и в УФСИН поняли, что ситуация резонансная, отношение к ним изменилось – "сняли наручники, которые не снимали до этого двое суток, даже дали тапочки и одежду". "Моего подзащитного, заковав, привезли буквально в нижнем белье – без обуви, без ничего. Ему здесь дали какую-то футболку, какие-то штаны и сланцы на три размера больше", – сообщила адвокат, отметив, что это произошло перед визитом сотрудников Генпрокуратуры, которые сегодня проводили опрос Курамагомедова.

По словам адвоката, Курамагомедов заявил сотрудникам генпрокуратуры, что те показания, которые записаны в деле, недостоверны, так как он их не давал и не мог дать, так как в это время его избивали. Она добавила, что Курамагомедов находится в очень подавленном состоянии, что вызывает "большие опасения", следует из видеозаписи.

Мунтян призвала руководство УФСИН по Калмыкии отправить Курамагомедова и Атимагомедова в больницу и оказать им должную помощь. Она добавила, что у Курамагомедова сняли побои, однако до сих пор они не зафиксированы на фото и видео. "Речь может идти о том, чтобы максимально данную ситуацию замолчать. На бумаге синяки, ссадины порезы, ушибы можно описать таким образом, что на самом деле не все страшно, а видеофиксация – это совершенно другое", – указала она, отметив, что намерена составить жалобу по этому поводу.

Также адвокат намерена обратиться с требованием обеспечить безопасность своего подзащитного. Он добавила, что к Курамагомедову, по его словам, приходил один из чиновников УФСИН по республике Калмыкия, который "вежливо просил" не давать показания на сотрудников колонии. "У меня эта ситуация вызывает огромные опасения", – подчеркнула Мунтян.

По ее словам, в отношении сотрудников колонии возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ о превышении должностных полномочий, говорится в видео.

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