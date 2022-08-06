Восемь сотрудников колонии в Калмыкии стали жертвами нападения заключенных

06 августа 2022, 18:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Один сотрудник колонии в Калмыкии погиб и семь получили ранения в результате нападения двух заключенных, сообщило сегодня республиканское управление Следкома России. Из ИК-2 неоднократно поступали сообщения о пытках, проинформировал правозащитный проект Gulagu.Net.

5 августа около 22.20 мск на территории исправительной колонии № 2 УФСИН России по Республике Калмыкия двое осужденных при помощи заточки и арматуры с топорищем напали на сотрудников колонии. Один из сотрудников скончался, второй госпитализирован в республиканскую больницу и находится в тяжелом состоянии. После этого осужденные проникли на территорию общежития и нанесли травмы различной степени тяжести шестерым сотрудникам колонии, сообщило сегодня управление СКР по республике.

Оба нападавших задержаны. Один из них отбывал наказание в 3,5 года лишения свободы за ряд преступлений, в том числе грабеж, второй - наказание в 15 лет лишения свободы за совершение нескольких преступления, в том числе убийства, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие приступило к расследованию уголовного дела по статьям об убийстве. покушении на убийство двух и более лиц и дезорганизации исправительного учреждения. В Исправительной колонии № 2 УФСИН России по Республике Калмыкия отбывают наказание рецидивисты, совершившие особо тяжкие преступления, говорится в сообщении.

Правозащитный проект Gulagu.Net, комментируя сообщение о нападении заключенных на сотрудников колонии, опубликовал сегодня в своем Telegram-канале ссылки на видеозаписи о пытках заключенных этого исправительного учреждения. В частности, в YouTube-канале проекта опубликовано видео со следами пыток и избиения у заключенного колонии ИК-2 Юрия Добра. На другом видео приводится рассказ заключенного О. Марченко, который сообщил, что при обыске в его камере в июне 2017 года к нему применили насилие и угрожали "похоронить". "Эти файлы и данные не оправдывают ЧП, но дают более полное представление о том, что выпадало на судьбу заключённых там и как долго их озлобляли вместо исправления", - говорится в сообщении в Telegram-канале Gulagu.net. "Кавказский узел" не может подтвердить дату и место съемки данных видеозаписей.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видеодоказательства насилия в российских колониях. Эти материалы свидетельствуют, что многолетние жалобы на пытки в местах отбывания наказаний – не преувеличение адвокатов и правозащитников. «Кавказский узел» в справке "Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?" собрал сведения о некоторых резонансных случаях насилия и пыток по отношению к уроженцам Кавказа в российских колониях.

""Кавказский узел" также сообщал, что в ночь на 13 апреля 2015 года осужденный совершил побег из ИК-2 в Калмыкии. Полиция вскоре задержала беглеца на посту ДПС в Элисте. Сотрудники колонии были обвинены в халатности.

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