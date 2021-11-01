01 ноября 2021, 17:09
Утвержден приговор Бееву по делу о террористической ячейке в калмыцкой колонии
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Военный суд оставил в силе приговор уроженцу Кабардино-Балкарии Сослану Бееву, осужденному на девять лет за причастность к террористическому сообществу в калмыцкой колонии.
Как сообщал "Кавказский узел", 12 августа Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил девять лет колонии строгого режима уроженцу Баксана Сослану Бееву, обвиненному в причастности к террористическому сообществу в калмыцкой колонии, вербовке новых членов и публичном оправдании терроризма.
Защита обжаловала приговор, посчитав его слишком строгим. Тем не менее, коллегия Апелляционного военного суда в Московской области сегодня оставила решение Южного окружного военного суда без изменений, проинформировал корреспондента "Кавказского узла" сотрудник суда.
Ранее, в мае, адвокаты сообщили о 40 обвиняемых по этому делу. Еще трое заключенных, которые считаются следствием членами данной ячейки, в 2014-2015 годах были убиты в Дагестане при оказании вооруженного сопротивления.
Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"