Колония. Фото: Елена Синеок. ЮГА.ру

01 ноября 2021, 17:09

Утвержден приговор Бееву по делу о террористической ячейке в калмыцкой колонии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военный суд оставил в силе приговор уроженцу Кабардино-Балкарии Сослану Бееву, осужденному на девять лет за причастность к террористическому сообществу в калмыцкой колонии.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 августа Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил девять лет колонии строгого режима уроженцу Баксана Сослану Бееву, обвиненному в причастности к террористическому сообществу в калмыцкой колонии, вербовке новых членов и публичном оправдании терроризма.

По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в калмыцкой ИК №2, создал в колонии террористическую организацию. Впоследствии в нее вошли более 100 заключенных. Организатором террористического сообщества в колонии Калмыкии следователи назвали убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова. Руководитель исправительной колонии №2 Павел Батаев и бывший его заместитель Артур Цамаев также задержаны по подозрению в покровительстве террористическому сообществу за вознаграждение.

Защита обжаловала приговор, посчитав его слишком строгим. Тем не менее, коллегия Апелляционного военного суда в Московской области сегодня оставила решение Южного окружного военного суда без изменений, проинформировал корреспондента "Кавказского узла" сотрудник суда.

Жалоба на приговор Бееву поступила 28 сентября, указано в картотеке на сайте Апелляционного военного суда.
Согласно приговору, Беев, отбывая в 2015-2017 годах наказание по делу о краже, присоединился к террористическому сообществу, склонял к этому других заключенных и публично призывал к осуществлению террористической деятельности. Свою вину он признал. Отметим, что Беев стал первым на сегодняшний день фигурантом дела, обжаловавшим приговор. Другие осужденные по этому делу - Михаил Жигунов, Саид Сулейманов, Александр Травинов, Савелий Очиров, Александр Сагданов и Роберт Эмиргамзаев приговоры обжаловать не стали, и они вступили в силу, следует из данных ГАС "Правосудие".

Ранее, в мае, адвокаты сообщили о 40 обвиняемых по этому делу. Еще трое заключенных, которые считаются следствием членами данной ячейки, в 2014-2015 годах были убиты в Дагестане при оказании вооруженного сопротивления.

Примечание:

"Житель Дагестана осужден по делу о ячейке ИГ* в калмыцкой колонии", "Житель Адыгеи оштрафован за оправдание терроризма", "Спецоперация в Ставрополе продолжила тренд на малоинформативные рапорты о предотвращенных терактах".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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