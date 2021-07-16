16 июля 2021, 16:52

Дело двух заключенных калмыцкой колонии дошло до суда

Житель Дагестана Роберт Эмиргамзаев и житель Кабардино-Балкарии Александр Сагданов предстанут перед судом по делу о создании террористической ячейки в калмыцкой колонии.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2019 года Следком сообщил о 22 подозреваемых по делу о создании террористического сообщества в исправительной колонии №2 УФСИН России по Калмыкии. Пятеро из них были задержаны в Дагестане, на Кубани и в Волгоградской области, еще трое после освобождения из заключения в 2014-2015 годах были убиты в Дагестане при оказании вооруженного сопротивления, остальные продолжают отбывать наказание, в том числе в ИК №2 в Калмыкии. Позже сообщалось о задержании по этому делу еще нескольких человек, среди которых были жители разных регионов юга России.  В мае адвокаты рассказали, что в производстве находятся дела около 40 человек, число обвиняемых по этому делу может расти, хотя большинство из них лишь посещали молельную комнату. Сегодня суд приговорил к пяти годам лишения свободы Савелия Очирова по делу о террористической ячейке в калмыцкой колонии.

По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в калмыцкой ИК №2 , создал в колонии террористическую организацию, и в нее впоследствии вошли более 100 заключенных. Организатором террористического сообщества в колонии Калмыкии следователи назвали убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова. Руководитель исправительной колонии №2 Павел Батаев и бывший его заместитель Артур Цамаев также задержаны по подозрению в покровительстве террористическому сообществу за вознаграждение.

Дело Роберта Эмиргамзаева и Александра Сагданова, обвиняемых по делу о создании террористической ячейки в исправительной колонии №2 УФСИН по Калмыкии, передано в суд, сообщил сегодня Следком России. По версии следствия, житель Дагестана Эмиргазмаев вступил в террористическую ячейку в 2013 году, а житель Кабардино-Балкарии Сагданов - в 2016 году. Они "являлись активными участниками террористического сообщества,  обучались арабскому языку, проходили идеологическую подготовку, посещали лекции по литературе, признанной судами экстремистскими материалами", сообщил сегодня Следком России.

Задержанным вменяется "участие в террористическом сообществе" (часть 2 статьи 205.4 УК РФ). Уголовное дело с  утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Южный военный окружной суд, следует из сообщения на сайте ведомства.

Эта статья Уголовного кодекса России предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Комментариями обвиняемых или их официальных представителей "Кавказский узел" не располагает.

"Кавказский узел" также сообщал, что 27 апреля суд признал участником террористического сообщества уроженца Ставрополя Александра Травинова, и назначил ему пять лет и шесть месяцев колонии. 1 мая адвокат сообщил, что расследование дела  Рамазана Дибирова завершено. 11 мая стало известно, что дело жителей нескольких регионов юга России Курбана Меджидова, Магомедали Рамазанова, Дмитрия Федченко, Гимбата Гимбатова, Айнутдина Алибориева, Гасана Гасуева, Магомеда Багандова и Муслима Меджидова передано в суд

Ранее аналитики отметили, что дело о террористической сети в калмыцкой колонии похоже на пиар-акцию силовиков. Создание каких-либо группировок на территории российских колоний возможно лишь при организации и покровительстве такой деятельности со стороны ФСИН, отмечал руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Завершено расследование дела Рамазана Дибирова", "Четверо подозреваемых задержаны в Калмыкии по делу о ячейке ИГ*", "Пять жителей Северного Кавказа задержаны по делу о террористах в калмыцкой колонии".

Автор: "Кавказский узел"

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