Аэропорты на юге России возобновили работу

Аэропорты в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте готовы к обслуживанию рейсов, сообщила Росавиация.

Как писал "Кавказский узел", работа 13 аэропортов была приостановлена сегодня утром после попадания БПЛА в здание регионального центра управляющего воздушным движением, который расположен в Ростове-на-Дону.

До конца текущих суток в аэропорты Юга страны планируется выполнить 59 рейсов из Москвы, а также 158 рейсов из регионов страны, проинформировал Минтранс России.