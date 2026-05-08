Кавказский узел

15:46, 8 мая 2026

Аэропорты на юге России возобновили работу

Аэропорт Краснодара. Фото Антона Быкова, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аэропорты в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте готовы к обслуживанию рейсов, сообщила Росавиация.

Как писал "Кавказский узел", работа 13 аэропортов  была приостановлена сегодня утром после попадания БПЛА в здание регионального центра управляющего воздушным движением, который расположен в Ростове-на-Дону.

Росавиация возобновила полеты в аэропорты на юге РФ. Аэропорты в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе и Элисте готовы к обслуживанию рейсов, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

До конца текущих суток в аэропорты Юга страны планируется выполнить 59 рейсов из Москвы, а также 158 рейсов из регионов страны, проинформировал Минтранс России.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

