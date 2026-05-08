05:49, 8 мая 2026

Военнослужащий осужден в Нальчике за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к двум годам колонии Холмурода Расулова за самовольное оставление воинской части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Расулов признан виновным по части 3.1 статьи 337 УК РФ , сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Расулов без уважительных причин "23 июля 2025 года, то есть в период мобилизации", самовольно оставил воинскую часть.

"20 августа 2025 года Расулов был обнаружен в Баксане сотрудниками полиции, а с 23 июля до 20 августа 2025 года проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в публикации.

В суде Расулов признал вину полностью и "выказал сожаление о содеянном". Подсудимый приговорен к двум годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии общего режима. 

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, осужденный - Холмурод Расулов. Дело поступило в суд 5 ноября 2025 года, и откладывалось два раза из-за неявки подсудимого. 28 ноября суд приостановил производство по делу по причине того, что подсудимый скрылся. В итоге приговор был вынесен 4 мая судьей Пятовым.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

