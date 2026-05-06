07:27, 6 мая 2026

Военнослужащий осужден в Нальчике за длительное отсутствие в части

Военный в суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к сроку в колонии Рустама Бариева, который почти 10 месяцев отсутствовал в части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Бариев 5 мая признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Бариев без уважительных причин "16 мая 2025 г., то есть в период мобилизации" самовольно оставил воинскую часть.

Проводил время по своему усмотрению, в том числе по месту своего жительства

"6 марта 2026 г. Бариев был обнаружен сотрудниками полиции в г. Нальчике Кабардино-Балкарской Республики, а с 16 мая 2025 г. до 6 марта 2026 г. Бариев проводил время по своему усмотрению, в том числе по месту своего жительства", - говорится в публикации.

Военнослужащий дома. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08:14 28.03.2026
Дело контрактника из Владикавказа подчеркнуло проблему нарушения прав военнослужащих
Жительница Владикавказа на пикете потребовала отменить приговор за оставление части ее сыну, который был признан годным к службе, несмотря на полученную на полигоне травму позвоночника. Правозащитники назвали системной практику возвращения недолеченных бойцов на службу.

В суде Бариев признал вину полностью и "высказал сожаление о содеянном". "В то же время при назначении наказания суд принял во внимание фактические обстоятельства дела, связанные с периодом уклонения Бариева от военной службы, характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, который совершил тяжкое преступление против военной службы", - сообщила пресс-служба суда.

Подсудимый приговорен к пяти годам колонии общего режима. "Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор", - отмечается в публикации.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке дела на сайте суда, осужденный – Рустам Бариев. Дело поступило в суд 21 апреля, и на первом же заседании был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
