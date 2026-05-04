Суд в Кабардино-Балкарии назначил компенсацию матери умершего пациента

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд обязал три клиники выплатить компенсации матери жителя Кабардино-Балкарии, умершего в результате ошибки врачей.

Суд в Кабардино-Балкарии обязал три больницы выплатить компенсацию матери умершего местного жителя, сообщил поздно вечером 3 мая в своем телеграм-канале Кабардино-Балкарский региональный [........].

У её сына было несмертельное заболевание – аппендицит, однако в итоге пациент умер от сепсиса и отёка мозга, говорится в публикации.

Инцидент произошел еще в октябре 2021 года, когда 52-летний пациент был госпитализирован с диагнозом "аппендицит". Его прооперировали в Баксанской больнице, но после выписки его состояние ухудшилось, сообщило 3 мая со ссылкой на приговор "АиФ-СК".

Бригада скорой помощи доставила пациента в больницу, но дежурный врач после осмотра отказал в госпитализации, заявив, что у мужчины ковид. В частной клинике мужчине сделали МРТ и диагностировали «скопление жидкостного субстрата»

В феврале 2022 года пациент был госпитализирован в больницу села Заюково, и там врачи нашли в его животе марлевый тампон. После этого пациент был госпитализирован в третью больницу, но там лечение ему не помогло. Мать мужчины добилась его выписки из больницы, и в мае 2022 года пациента в тяжелом состоянии доставили в московскую клинику. Там врачи констатировали, что у пациента развились сепсис, септический шок и отёк мозга. Спасти его не удалось, пишет издание.

Мать умершего в декабре 2025 года обратилась в Баксанский районный суд и потребовала взыскать с трёх больниц компенсацию морального вреда. Весной 2026 года суд взыскал с трёх медучреждений по миллиону рублей в пользу матери умершего. Решение районного суда сейчас оспаривается в Верховном суде республики, говорится в публикации.

"Кавказский узел" писал также, что в ноябре 2019 года в больницу поступил 18-летний житель Краснодара с диагнозом "острый аппендицит". Пациент был прооперирован, но по результатам исследования удаленного аппендикса молодому человеку сообщили, что у него диагностирован рак. В связи с этим была удалена часть кишечника, однако впоследствии выяснилось, что материал, представленный для исследования, принадлежал другому пациенту, и не было необходимости во второй операции.

Первомайский райсуд Краснодара постановил взыскать с больницы скорой помощи 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда пациенту. Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу и снизил размер компенсации более чем в пять раз - до 950 тысяч рублей. Адвокат назвал необоснованным это решение.