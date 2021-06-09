09 июня 2021, 18:45

Житель Кубани отсудил у больницы компенсацию за удаленный по ошибке кишечник

Суд в Краснодаре постановил взыскать с больницы скорой помощи компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей в пользу пациента, которому удалили часть кишечника после того, как врачи перепутали анализы.

Иск жителя Краснодара рассматривал Первомайский районный суд. Из материалов дела следует, что поступивший в Клиническую больницу скорой медицинской помощи краевого министерства здравоохранения в ноябре 2019 года с диагнозом «острый аппендицит» пациент был прооперирован врачом-хирургом.

По результатам исследования удаленного аппендикса мужчине сообщили, что у него диагностирован рак, и в связи с этим была проведена еще одна операция по удалению части кишечника. Однако впоследствии выяснилось, что материал, представленный для исследования, принадлежал другому пациенту,  необходимости во второй операции не было.

Суд удовлетворил требования истца о защите прав потребителей и компенсации морального вреда, однако решение в законную силу еще не вступило, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Краснодарского краевого суда.

Иск подал житель Краснодара, которому на момент проведения операций было 18 лет. После выписки ему выдали медицинские справки и диск с компьютерной томографией. Как оказалось, снимки КТ принадлежали другому человеку. Тогда мать юноши решила перепроверить, правильно ли был поставлен диагноз об онкологии. Она забрала из больницы гистологический материал биопсии и отправила на генетическое исследование, оно и показало, что анализы и ткани, по которым был поставлен диагноз, принадлежат другому человеку – женщине, писала «Газета.Ru» в опубликованной 19 марта статье. 

Ранее "Кавказский узел" писал, что жительница Дагестана, которая стала инвалидом после курса лучевой терапии, отсудила за некачественное лечение 400 тысяч рублей, а затем правозащитники помогли увеличить компенсацию морального вреда до одного миллиона рублей. Также сообщалось о деле патологоанатома Вадима Колченко в Волгограде, которого суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима, признав виновным в подмене биологических образцов умершей при родах Елены Мачкалян, а также в получении взяток и хищении премий медработников. По версии следствия и суда, Вадим Колченко подменил биообразцы умершей роженицы, решив искусственно занизить статистику материнской смертности.

Примечание:

"Защита сочла слишком суровым приговор по делу о подмене органов роженицы Мачкалян", "Следствие заинтересовалось смертью младенца в Кабардино-Балкарии", "Врачи в Дагестане показали стремление без суда улаживать дела о своих ошибках".

источник: "Кавказский узел"

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