Военный из Моздока убит на Украине

08 мая 2024, 07:44

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В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Моздока Кирилл Казаченко, сообщили районные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 281 бойца из Северной Осетии.

Как информировал "Кавказский узел", 6 мая стало известно о том, что в зоне проведения СВО на Украине убит военный из Северной Осетии Алан Наниев. С начала специальной военной операции официально признаны убитыми не менее 280 военнослужащих из Северной Осетии.

Поддержку от государства не гарантируют семьям убитых в ходе СВО военных ни госнаграды, ни мемориальные доски, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

При выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации на Украине погиб житель Моздокского района Кирилл Казаченко 1990 года рождения, сообщила администрация Моздокского района в своем телеграм-канале 7 мая.

Таким образом, власти официально признали убитыми в военной операции не менее 281 военнослужащего из Северной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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