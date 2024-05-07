07 мая 2024, 09:42

Боец из Северной Осетии убит на Украине

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Алан Наниев погиб на Украине, сообщили власти. С начала специальной военной операции официально признаны убитыми не менее 280 военнослужащих из Северной Осетии.

Как информировал "Кавказский узел", на 5 мая представители властей и силовики признали убиты на Украине не менее 279 военных из Северной Осетии.

Поддержку от государства не гарантируют семьям убитых в ходе СВО военных ни госнаграды, ни мемориальные доски, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

В зоне военной операции на Украине погиб военнослужащий Алан Наниев, сообщило 5 мая ИА "КрыльяTV" со ссылкой на администрацию села Тарское Пригородного района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 280 военнослужащих из Северной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"СВО изменила отношение жителей Северного Кавказа к военной службе", "Власти сообщили о гибели на Украине двух военных из Дагестана", "Восемь военных из Волгоградской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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