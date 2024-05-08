08 мая 2024, 17:57

Силовики в Южной Осетии освободили двух граждан Грузии

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Граждане Грузии Тристан Мушкиашвили и Валерий Тетруашвили, задержанные за нарушение границы, в связи с плохим состоянием здоровья переданы грузинской стороне, сообщил Комитет госбезопасности Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", жителей Грузии регулярно задерживают в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы. Так, 6 мая силовики задержали у линии разграничения с Южной Осетией гражданина Грузии Рамаза Бегелури. По словам односельчан, мужчина был задержан на кладбище, когда ухаживал за могилой брата. 29 апреля Служба госбезопасности Грузии сообщила, что силовики задержали гражданина Грузии у села Дисеви. 14 апреля стало известно о задержании трех граждан Грузии. Суд в Цхинвале обязал их заплатить штраф за незаконное пересечение границы, после чего они были освобождены.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Власти Южной Осетии передали Грузии двоих граждан, задержанных пограничниками за незаконное пересечение государственной границы, сообщил сегодня Комитет госбезопасности республики.

Граждане Грузии, жители села Дирби Карельского муниципалитета Тристан Мушкиашвили и Валерий Тетруашвили, были задержаны 20 апреля а в окрестностях населенного пункта Зиууат Знаурского района. "В связи с тем, что оба нарушителя имеют проблемы со здоровьем, Пограничной службой КГБ Южной Осетии принято решение об их передаче грузинской стороне без штрафных санкций", - сообщило ведомство на своем сайте. 

Напомним, в 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения.

Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение для Евросоюза и международных акторов, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики. 

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

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Примечание:

"Грузия в годовщину войны заявила о нарушении прав сельчан на линии разграничения", "Евросоюз призвал Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии", "Молчаливые акции протеста прошли в трех городах Грузии после убийства Тамаза Гинтури".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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