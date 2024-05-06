Гражданин Грузии задержан в Южной Осетии

06 мая 2024, 16:15

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Силовики задержали у линии разграничения с Южной Осетией гражданина Грузии Рамаза Бегелури. По словам односельчан, мужчина был задержан на кладбище, когда ухаживал за могилой брата.

Как писал "Кавказский узел", житель села Гугутианткари Горийского муниципалитета Рамаз Бегелури уже был задержан на линии разграничения с Южной Осетией в марте 2021 года. Тогда суд в Цхинвале признал его нарушителем границы и приговорил к лишению свободы условно, после чего Бегелури был передан властям Грузии.

Жителей Грузии регулярно задерживают в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы. Так, 29 апреля Служба госбезопасности Грузии сообщила, что силовики задержали гражданина Грузии у села Дисеви. 14 апреля стало известно о задержании трех граждан Грузии. Суд в Цхинвале обязал их заплатить штраф за незаконное пересечение границы, после чего они были освобождены.

Силовики задержали 40-летнего жителя Грузии Рамаза Бегелури и увезли его на территорию Южной Осетии, сообщает сегодня JAMnews. "Односельчане говорят, что во время задержания он был на деревенском кладбище, чтобы расчистить могилу брата", - говорится в публикации в телеграм-канале издания.

Бегелури задержан уже в пятый раз. Его мать рассказала, что состояние здоровья ее сына ухудшилось после предыдущих задержаний и его "неоднократно избивали" в Цхинвале. По ее словам, Рамаз нуждается в постоянном медицинском наблюдении и приеме лекарств, сообщает сегодня на своем сайте грузинский телеканал "Формула".

Комитет госбезопасности Южной Осетии, по состоянию на 16.15 мск, не сообщил на своем сайте о задержании Бегелури.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Напомним, в 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения.

Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение для Евросоюза и международных акторов, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

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