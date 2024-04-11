Политологи в Тбилиси оценили значение решения ЕСПЧ по бордеризации

11 апреля 2024, 05:46

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Решение суда по правам человека в Страсбурге, признавшего ответственность России за нарушения прав граждан Грузии бордеризацией, имеет политическое значение для Евросоюза и международных акторов, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. Весной 2023 года ЕСПЧ признал жалобу приемлемой, а 9 апреля постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения.

В январе 2021 года ЕСПЧ признал, что Россия причастна к нарушению прав человека в Южной Осетии и Абхазии, однако не несет ответственности за боевые действия в августе 2008 года. Решение ЕСПЧ никак не повлияет на статус Южной Осетии и Абхазии, указали южноосетинские политологи. ЕСПЧ рассмотрел жалобу Грузии, но пока оставил без внимания более полутора тысяч заявлений от жителей Южной Осетии против властей этой страны, отметили они.

По оценке грузинских властей, решение Европейского суда по правам человека возлагает на Россию ответственность за массовые притеснения, задержания и ограничение свободы передвижения грузинского населения на оккупированных территориях страны и вдоль линии оккупации.

Страсбургский суд вновь подтвердил территориальную целостность Грузии и еще больше укрепил ее суверенитет, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«В очередной раз было подтверждено на самом высоком правовом уровне, что именно Россия несет ответственность за действия, не соответствующие Европейской конвенции, что проявляется в так называемой бордеризации и продолжающемся систематическом нарушении прав человека», - приводит его слова пресс-служба правительства в сообщении, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

Грузинские политологи обратили внимание, что Россия не исполняет решения Страсбургского суда, поэтому оно будет иметь значение только в долгосрочной перспективе, когда Россия вернется в международное правовое поле. Вместе с тем до этого момента решение могут принять во внимание международные организации и Евросоюз.

Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

«Суд возлагает ответственность на Россию, у которой есть эффективный контроль за оккупированными территориями. При хорошей работе это будут рассматривать другие международные организации, в том числе и Евросоюз. На практике Россия не исполняет решения международного суда», - сказал руководитель исследований неправительственной организации "Гражданская идея" Георгий Шаишмелашвили корреспонденту «Кавказского узла».

После возвращения в международное правовое поле России придется нести ответственность за произошедшее на территориях Абхазии и Южной Осетии, отметил аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Шота Утиашвили.

Он указал, России придется заплатить за компенсации за нарушения прав человека боевиками или местными властями, а также за уничтожение памятников культуры. «Россия несет ответственность за сохранение жизни и прав местного населения. Решение суда имеет большое значение только в долгосрочной перспективе, когда появятся рычаги давления на Россию», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

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