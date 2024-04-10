ЕСПЧ признал нарушения прав жителей Грузии на линии разделения с Южной Осетией

10 апреля 2024, 12:31

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Власти России допустили нарушения прав граждан Грузии, обустроив линию разграничения между Грузией и Южной Осетией, постановил ЕСПЧ. Грузинский омбудсмен назвал важным признание ответственности России за бордеризацию.

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. В апреле 2023 года ЕСПЧ признал жалобу приемлемой.

В январе 2021 года ЕСПЧ признал, что Россия причастна к нарушению прав человека в Южной Осетии и Абхазии, однако не несет ответственности за боевые действия в августе 2008 года. Решение ЕСПЧ никак не повлияет на статус Южной Осетии и Абхазии, указали южноосетинские политологи. ЕСПЧ рассмотрел жалобу Грузии, но пока оставил без внимания более полутора тысяч заявлений от жителей Южной Осетии против властей этой страны, отметили они.

ЕСПЧ рассмотрел дело «Грузия против России» и признал Россию виновной в нарушении прав человека при бордеризации - обустройстве линии разграничения между Южной Осетией и Грузией, сообщило 9 апреля JAMnews.

Суд признал нарушения статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет на бесчеловечное или унижающее достоинство обращение), 5 (право на свободу и безопасность) и 8 (право на защиту семейной жизни) Европейской конвенции о правах человека, говорится в публикации.

"Суд пришел к выводу, что у него было достаточно доказательств, чтобы заключить, что предполагаемые инциденты были достаточно многочисленными и взаимосвязанными, чтобы составить закономерность или систему нарушений. Более того, очевидное отсутствие эффективного расследования инцидентов и общего применения мер ко всем заинтересованным лицам доказывает, что российские власти официально терпимо относились к такой практике", - говорится в пресс-релизе, размещенном 9 апреля на сайте суда.

Важно, что ЕСПЧ прямо подчеркнул ответственность России, прокомментировал решение суда Народный защитник Грузии Леван Иоселиани. "Это решение особенно важно в свете проблем, которые до сих пор являются печальной реальностью для людей, живущих на оккупированных территориях. По сей день, к сожалению, на оккупированных территориях продолжается практика незаконного задержания и жестокого обращения с гражданами… Решение Европейского суда по правам человека является еще одним доказательством того, что подобная практика, нарушающая права человека, должна быть немедленно прекращена", - привело его слова "Грузия Online".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

Напомним, ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Россия 16 сентября 2022 года перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека, но ЕСПЧ сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России при условии, что они имели место до этого дня.

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