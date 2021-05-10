Правозащитники добились компенсации для жительницы Дагестана за некачественное лечение

10 мая 2021, 18:00

Кассационный суд увеличил до миллиона рублей компенсацию жительнице Дагестана, которая стала инвалидом после курса лучевой терапии. Компенсация морального вреда должна быть втрое больше, также пострадавшая имеет право на ежемесячные выплаты в связи с утратой трудоспособности, заявили в организации "Монитор пациента", чьи юристы представляли в суде интересы женщины.

Правозащитная организация "Монитор пациента" добилась увеличения суммы компенсации пациентке онкологического диспансера в Дагестане. Здоровье жительницы республики Хурулин Амировой было непоправимо подорвано в результате некачественного лечения, сообщили "Кавказскому узлу" представители организации.

Пятый кассационный суд общей юрисдикции вынес решение в пользу Амировой и частично увеличил сумму компенсации морального вреда - с 400 тысяч до 1 млн рублей. Юристы "Монитора пациента" намерены добиваться дальнейшего увеличения компенсации - они добивались для Амировой компенсации в 3 млн рублей.

Хурулин Амирова получила тяжелые повреждения кишечника и других внутренних органов после нескольких сеансов лучевой терапии, проведенных на неисправном аппарате. После этого женщине пришлось перенести 7 операций, однако последствия для ее здоровья до сих пор не ликвидированы.

"Мы будем добиваться 3 миллионов. Кроме того мы считаем, что за каждый месяц, что Хурулин была лишена возможности работать, ей должны выплачивать сумму прожиточного минимума. Каждый месяц и до конца жизни. Отсчет следует вести с 2016 года. Сейчас эта сумма больше 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении, опубликованном "Монитором пациента" 8 мая.

Первые боли у Хурулин Амировой появились в мае 2016 года. При обследовании у нее обнаружили небольшое новообразование в почке, которое постепенно увеличивалось. Женщина обратилась к ростовским врачам, которые назначили ей операцию. В Ростове-на-Дону Амирову прооперировали.

«После выписки мне предписали пройти две недели гамма-облучения, но уже по месту жительства. В Махачкале же мне сказали, что облучение надо делать месяц», - рассказала Амирова в интервью, запись которого опубликована на странице «Монитора пациента» в Instagram. После облучения состояние Хурулин Амировой только ухудшилось: ее начали беспокоить сильные головные боли и постоянное жжение в животе. Женщина опять обратилась к врачам, пыталась лечить кишечник, но облегчения так и не почувствовала.

Дагестан занимает среди российских регионов одно из первых мест по выраженности проблемы онкологических заболеваний, говорится в публикации "Чечня, Дагестан и Северная Осетия - антилидеры диагностики и лечения онкологии в России".

«Муж привез в Первую городскую больницу (в Махачкале), там сказали, что мне прожгли кишечник. И я такая не одна, уже третья, кто обращается в подобном состоянии», - говорит Амирова. По словам женщины, ей потребовались новые операции - их проводили в Махачкале и в Москве. В общей сложности Хурулин Амирова перенесла семь тяжелых операций и полностью утратила трудоспособность: сейчас она не может даже обслуживать себя без посторонней помощи и вынуждена постоянно продолжать лечение.

Правозащитники «Монитора пациента», куда обратилась Амирова в 2018 году, посчитали, что непоправимый вред ее здоровью был нанесен ей в результате некачественно оказанных медицинских услуг. В конце 2018 года юристы направили в Кировский районный суд Махачкалы иск с требованием выплатить пациентке 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Первая инстанция отказалась удовлетворить иск, сообщил руководитель проекта «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов корреспонденту "Кавказского узла".

«Судебные разбирательства в разных инстанциях затянулись на более чем два года. Кировский районный суд отказал нам, не проведя, как полагается, экспертиз. Мы это решение обжаловали в Верховном суде. Апелляционная инстанция начало новое разбирательство и изучило дело, назначив несколько экспертиз», - пояснил Увайсов.

Чтобы проверить доводы истца о том, что послеоперационная дистанционная лучевая терапия проводиласьна неисправном оборудовании, Верховный суд истребовал и исследовал техническую документацию на аппаратный комплекс «Рокус-АМ», который использовался при лечении Амировой в 2016 году.

«Установлено, что в 2016 году комплекс «Рокус-АМ» имел ряд неисправностей, неоднократно подвергался ремонту, что подтверждается техническими актами от 7 апреля, 15 мая, 14 июня и 13 сентября 2016 года. Часть указанных в этих актах неисправностей была устранена на момент проведения Амировой сеансов лучевой терапии, однако часть неисправностей не была устранена», - говорится в определении от 30 ноября 2020 года, опубликованном на сайте Верховного суда Дагестана.

Назначенную судом экспертизу проводили специалисты ООО «ЮФО Специализированный судебно-экспертный центр». Они пришли к выводу, что серьезные осложнения у пациентки - язвы и воспалительные процессы в кишечнике, поясничной области и ребре - могли быть вызваны нарушения при проведении лучевой терапии, в частности неточный учет количества процедур и суммарной очаговой дозы, а также возможные сбои в работе гамма-терапевтического аппарата.

Представители медицинского учреждения в суде настаивали, что вины мелдперсонала в ухудшении состояния Амировой нет. Они пыталась оспорить выводы назначенной судом экспертизы. Однако в своем определении судебная коллегия Верховного суда Дагестан, указала, что доводы ответчика опровергаются изученными во время процессе материалами дела.

Апелляционный суд согласился с доводами истца, но посчитал сумму в три миллиона рублей «чрезмерно завышенной», снизив ее до 400 тысяч рублей. «Решение Верхсуда было обжаловано в кассационной инстанции нами и ответчиком. Мы считали заявленный нами первоначально размер компенсации морального вреда обоснованным, ответчик же требовал отказать полностью в удовлетворении нашего иска. В итоге Пятый кассационный суд увеличил сумму компенсации до одного миллиона рублей, а кассационную жалобу онкоцентра оставил без удовлетворения», - рассказал Увайсов.

Решение кассационной инстанции было вынесено 22 апреля, но известно о нем истцам стало только 8 мая, отметил он. По словам Увайсова, назначенная теперь Амировой сумма компенсации морального вреда за некачественное оказание медпомощи - 1 млн рублей - является самой крупной в их практике, но юристы намерены и дальше подавать жалобы, чтобы добиться максимально возможной выплаты. «Решение судом принято не в последней инстанции, поэтому у нас еще есть возможность требовать увеличения суммы выплаты», - отметил он.

Кроме морального вреда, говорит правозащитник, они намерены также требовать выплат за лишенную возможность работать. По его словам, соответствующий иск уже подан в суд, но его рассмотрение было приостановления до вынесения кассационного решения по делу о компенсации морального вреда.