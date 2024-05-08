Очередь из 615 большегрузов образовалась перед "Верхним Ларсом"

08 мая 2024, 12:08

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Водители 615 большегрузных машин ожидают в Северной Осетии открытия движения по Военно-Грузинской дороге, сообщили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая Военно-Грузинская дорога была закрыта для движения всех машин в связи со сходом лавины в Грузии. После расчистки дороги движение разрешено для легковых машин и автобусов, но трасса осталась закрытой для большегрузных автомобилей.

Более 600 грузовых автомобилей стоят в очереди перед пропускным пунктом "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщил сегодня сотрудник пресс-службы республиканского МВД.

"На стоянке находится 260 единиц большегрузного транспорта, на дороге - 355 грузовиков, ожидающих проезда через КПП "Верхний Ларс" в сторону Грузии", - сказал он.

По словам представителя полиции, очередь из легковых автомобилей на границе не фиксируется, информирует "Интерфакс".

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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