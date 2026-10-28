Условия содержания жителей Чечни в аэропорту Тбилиси вошли в противоречие с законами

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Трех выходцев из Чечни, задержанных без объяснения причин в аэропорту Тбилиси, спустя несколько дней выслали обратными рейсами, не позволив проехать в Россию. Условия пребывания в транзитной зоне, о которых рассказали задержанные, противоречат грузинским законам, отметил юрист.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября стало известно, что в аэропорту Тбилиси уже несколько дней держат трех выходцев из Чечни, которым не позволили въехать в Грузию, чтобы через наземную границу добраться в Россию. Двое из них прилетели 13 октября из Милана, а один 15 октября из Антальи. У задержанных забрали телефоны, за исключением одного, который удалось спрятать, и содержали "в камере тюремного типа". Один из этих пассажиров пояснил, что у них нет адвоката и доступа к юридической помощи.

Грузинские пограничники уже много лет отказывают во въезде уроженцам Северного Кавказа без объяснения причин. Некоторые получили по два и даже три отказа, рассказали в июне 2022 года "Кавказскому узлу" жители Чечни, Дагестана и Ингушетии. В мае 2023 года очередной отказ во въезде в Грузию получил бывший корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев - он связал эту практику с дискриминацией по происхождению, отметив, что пограничник обратил внимание на информацию о месте рождения в его паспорте.

Задержанных депортировали из Грузии обратными рейсами

Всех трех чеченцев - граждан России, несколько дней содержавшихся в транзитной зоне аэропорта Тбилиси - депортировали из Грузии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из этих пассажиров.

"Одного из нас выслали даже раньше, чем предполагали – в ночь на 18 октября в Турцию, а двоих остальных – 18 октября в Милан. При этом одного из прилетевших в Милан потом депортировали оттуда в Россию, поскольку у него кончилась виза. У его товарища был итальянский ВНЖ [вид на жительство] так же, как у человека, депортированного в Турцию – турецкий ВНЖ. При этом нам никто так и не объяснил, за что нас задержали и депортировали", - рассказал он.

Мы не знали, что сейчас – день или ночь

Говоря об условиях содержания, мужчина отметил, что еду приносили раз в день. "Вода была. Санузел тоже нормальный. Но на прогулки нас не выводили, воздуха не было вообще, и мы не знали, что сейчас – день или ночь. Когда у одного из нас в день перед отъездом подскочило давление и чудовищно разболелась голова, просил у охранника таблетку от головной боли. Тот ни в какую не давал, хотя наш товарищ просил целый час. Головная боль чуть утихла после того, как ему дали немного чая – точнее даже не чая, а чайной заварки, чуть разведенной водой", - сказал пассажир.

По его словам, помощи от представителей авиакомпаний не было. "Представительница одной авиакомпании один раз приходила к нам с едой и пыталась уверить, что нас содержат нормально. Один из нас ответил: "Как это нормально? Нормально - когда кормят три раза в день, а здесь - один". Она смешалась и перевела разговор на другое", - рассказал выходец из Чечни.

На протяжении многих лет "Кавказский узел" фиксирует случаи недопуска в Грузию жителей регионов Северного Кавказа. Так, в 2014 и 2015 годах о проблемах с пересечением границы Грузии заявляли жители Чечни Бекхан Гельгоев, Жалауди Гериев и врач из Ингушетии Аслан Хаджиев. В 2017 году имама Насыр-Кортской мечети Хамзата Чумакова не пустили в Грузию на лечение. Отказы во въезде при попытках посетить Грузию получали также жители Дагестана. В 2008 году чеченскую правозащитницу Наталью Эстемирову не пустили в Грузию после прямого вопроса о ее национальности.

Юрист указал на нарушения условий содержания задержанных

В тех условиях, в которых пребывала группа чеченцев, формально можно было подать жалобу через охранников, указал грузинский юрист, попросивший не публиковать его имя. "Но они не всегда передают жалобы по назначению. Так что лучше зафиксировать факты для себя и подавать жалобу после того, как вы покинете транзитную зону", - сказал он сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Медстраховка понадобится для въезда в Грузию с 1 января С 1 января наличие медицинской страховки при въезде в Грузию станет обязательным, при ее отсутствии иностранцам могут отказать во въезде или оштрафовать.

По его словам, законность содержания в транзитной зоне без связи и доступа к адвокату зависит от деталей конкретного случая. "Ключевой момент – на каком основании человека держат в транзитной зоне. Если это стандартная процедура проверки документов и соблюдения миграционных правил (например, человек не прошёл контроль, есть вопросы к визе или документам), то грузинские власти вправе организовать такое пребывание. В этом случае действуют нормы миграционного законодательства Грузии, а не только правила авиаперевозчиков. Проблема возникает, когда содержание затягивается, условия становятся невыносимыми или человеку полностью блокируют доступ к правовой помощи. Вот тогда возникают риски нарушения прав. В международной практике (в том числе в решениях Европейского суда по правам человека) подчёркивается: даже в транзитной зоне нельзя допускать условий, которые по сути равносильны лишению свободы без законных оснований", - указал юрист.

Он отметил, что в грузинском праве нет отдельных специальных норм, которые регламентируют условия содержания депортируемых именно в транзитной зоне аэропорта.

Судя по рассказу этих людей, прописанные нормы не соблюдались

Общие условия содержания регулируются "Кодексом о лишении свободы", отметил юрист. "Согласно ему, места содержания должны соответствовать следующим стандартам: обеспечение вентиляции (естественной или искусственной), разделение по полу (мужчины и женщины содержатся отдельно), наличие базовых удобств: кровати с постельным бельём, раковины, должным образом отделённого туалета, доступа к дневному свету и возможность хотя бы раз в день выходить на свежий воздух, трёхразовое питание и неограниченный доступ к питьевой воде, обеспечение предметами личной гигиены. Но, судя по рассказу этих людей, прописанные нормы не соблюдались", - сказал он.

Непосредственно за содержание депортируемых в аэропорту Тбилиси, по словам юриста, отвечает департамент миграции МВД Грузии. "Полиция за их содержание и охрану не отвечает", - подчеркнул он.

Пользователи соцсети сочли инцидент продолжением практики отказов во въезде в Грузию

Ситуацию с очередным задержанием в Грузии выходцев из СКФО прокомментировали авторы некоторых комментариев под публикацией "Кавказского узла" в Instagram*.

"Не раз Грузия могла быть крайней в политических делах. Из-за этого и не впускают!" - высказал мнение, в частности, geo_rus2792.

"Пускают только женщин", - написал treser.

"Сталкивался в прошлом с подобными действиями наших "дружелюбных соседей". Не стоит оно того, туда даже лишний раз соваться", - поделился пользователь с ником "jamaledilsultanov".

Грузинские пограничники продолжают отказывать во въезде в страну уроженцам Чечни, не поясняя причин, на место рождения обращают особое внимание, заявили в ноябре 2025 года авторы комментариев в Instagram*. Некоторые из них сообщили, что получали отказы по пять и более раз.

За отказами во въезде в Грузию стоят причины, касающиеся конкретных людей, а информация о массовых отказах уроженцам регионов Северного Кавказа преувеличена, предположили тогда же участники дискуссий в Facebook*.