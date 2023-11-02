02 ноября 2023, 22:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жалауди (Жалавди) Гериев - чеченский журналист, корреспондент "Кавказского узла". 5 сентября 2016 года осужден на 3 года колонии общего режима по обвинению в хранении наркотиков. ПЦ "Мемориал" признал Гериева политзаключенным. Заявления в его поддержку выпустили более десятка международных правозащитных организаций. Журналист был номинирован на "Премию свободы выражения 2017". Петиция в защиту Гериева собрала более 24 000 подписей. 28 декабря 2016 года Верховный суд Чечни оставил приговор Гериеву без изменения. 5 апреля 2017 года президиум Верховного суда Чечни также оставил в силе приговор, но исключил осуждение журналиста по обвинению в незаконном приобретении наркотиков в особо крупном размере. 30 апреля 2019 года Жалауди Гериев вышел на свободу, полностью отбыв срок заключения.



Биография

Гериев Жалауди Насрудинович родился 13 июня 1993 года в селе Курчалой Шалинского района Чечни. Жил в селе Майртуп Курчалоевского района республики. Окончил исторический факультет Чеченского государственного университета .

С февраля 2014 года работал корреспондентом интернет-СМИ "Кавказский Узел".

Преследование

16 апреля 2016 года Жалауди Гериев был похищен в Чечне силовиками, когда направлялся в аэропорт, уже купив авиабилет и пройдя электронную регистрацию на рейс Грозный - Москва. Очевидцы рассказали, что вооруженные люди силой вытащили Гериева из автобуса, ударили по голове и затолкали в машину .

Впоследствии Гериев рассказал, что после задержания у него отобрали телефоны и рюкзак, в котором потом оказались наркотики. Журналиста заставили подписать протокол о том, что он собирал марихуану и хранил ее у себя дома на чердаке.

Силовики отвезли журналиста в лесополосу и допрашивали, скрутив ему руки проволокой и надев на голову пакет. Журналиста обвиняли в работе против властей Чечни, задавали вопросы о его журналистской деятельности.

На суде Гериев отказался от показаний, данных в ходе предварительного следствия, заявив, что давал их под давлением.

5 сентября 2016 года Шалинский райсуд Чечни приговорил Гериева к трем годам колонии по ч.2 ст.228 УК РФ по обвинению в незаконном хранении наркотиков. По версии следствия, в августе 2015 года Гериев собрал соцветия и листья дикорастущей конопли, высушил их и хранил для личного употребления, а 16 апреля 2016 года поехал с наркотиками на окраину села Курчалой, чтобы там их употребить, и в районе сельского кладбища был задержан.

Защита Гериева уверена, что версия обвинения не нашла в суде подтверждения. По мнению адвоката Алауди Мусаева, в деле Гериева имеются множественные нарушения уголовно-процессуальных норм, пробелы и изъяны при составлении процессуальных документов, в частности, протоколов осмотра места происшествия и досмотра Гериева .

"Кавказский узел" считает уголовное дело в отношении журналиста Жалауди Гериева сфабрикованным, а обвинения в употреблении наркотиков – полностью надуманными. Отсутствие прямых доказательств вины Гериева и давление на него в ходе следствия дают основания полагать, что уголовное преследование корреспондента "Кавказского узла" связано с его профессиональной деятельностью.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Жалауди Гериева политзаключенным, отметив, что дело против журналиста "полностью сфабриковано с целью прекращения журналистской деятельности Гериева и его коллег, осуществления им права на свободу слова". Согласно заявлению организации, "показания против журналиста дали лишь сами силовики, а также их „штатные понятые“, один из которых был дважды судим и обвинялся по третьему уголовному делу, что говорит о его зависимости от органов правопорядка". Также "Мемориал" обратил внимание на тот факт, что суд назвал показания свидетелей похищения Гериева недостоверными, оставив их "без должного обоснования и расследования" .

Встреча с сотрудниками ФСБ

В сентябре 2016 года к Гериеву в СИЗО приходили двое сотрудников ФСБ. Подробности об их визите журналист изложил в ходе опроса со стороны его защитников.

Согласно акту опроса, из разговора с приходившими сотрудниками ФСБ журналист понял, что они владеют подробностями его уголовного преследования, в том числе знают об обстоятельствах задержания. "Мне дали понять, что [...] при моем согласии сотрудничать с ними могут помочь мне. В обмен они требовали информацию о внутренней политике редакции, по возможности влиять на редакционную политику "Кавказского узла". Они также интересовались связями с зарубежными СМИ, моими статьями и поездками за границу", – рассказал своим адвокатам Гериев. Однако, как отметил Гериев, в итоге никаких договоренностей между ним и сотрудниками ФСБ достигнуто не было. "Я ответил сотрудникам, что являюсь не более чем журналистом, всегда писал и буду писать правду, а "Кавказский узел" никогда не работал в чьих-либо интересах. Сотрудники ушли, поняв, что более ничего я сообщить им не могу", - заключил Жалауди Гериев.

Действия в поддержку Гериева

Дело Гериева привлекло внимание российской и британской прессы. С заявлениями в поддержку Жалауди Гериева выступил Союз журналистов России, а также ряд международных правозащитных организаций: Комитет защиты журналистов, Репортеры без границ, Freedom House, Civil Rights Defenders, Front Line Defenders, "Артикль 19", Free Press Unlimited, HRW, Норвежский Хельсинкский комитет и Обсерватория по защите правозащитников. Тексты заявлений опубликованы в разделе "Документы организаций" на "Кавказском узле".

Британская правозащитная организация "Индекс цензуры" (Index on Censorship) выдвинула Жалауди Гериева на ежегодную награду "Премия свободы выражения 2017" (Freedom of Expression Awards 2017), которой ежегодно отмечают мужество и творческий подход в борьбе с цензурой.

Созданная 11 сентября 2016 года петиция на сайте Change.org с требованием беспристрастного суда над Гериевым собрала 24 446 подписей.

О своей озабоченности в связи с преследованием журналиста заявили миссии США и ЕС при ОБСЕ .

Европарламент 8 февраля 2018 года упомянул Жалауди Гериева в своей резолюции о нарушениях прав человека в Чечне и России, назвав сомнительным обвинение, по которому он был осужден.

Разбор дела Жалауди Гериева лег в основу главы о нарушениях прав журналистов доклада "Жесткие ограничения свободы слова и свободы выражения мнений в 2012–2018 гг." "Ассоциации ПЭН-центр-Москва".

Рассмотрение жалобы в Верховном суде Чечни

15 ноября 2016 года первое заседание Верховного суда Чечни, на котором рассматривалась жалоба на приговор Гериеву, началось с опозданием и без подсудимого. 16 ноября адвокат Гериева Алауди Мусаев заявил о фальсификации ключевого свидетельства по делу - пакета, в котором якобы находились наркотики. Оказалось, что изъят был один пакет, а на экспертизу был отправлен уже другой.

22 ноября адвокат Алауди Мусаев заявил свое ходатайство об отводе председательствующему на процессе Гериева судье Дмитрию Горбовцову, а затем и всему судейскому составу на основании информации, что Горбовцов является кандидатом в зампреды Верховного суда Чечни. Согласно посланию, полученному адвокатом Надеждой Ермолаевой на электронную почту, для того, чтобы занять эту должность Горбовцов должен получить положительную характеристику от прокурора республики, а для этого - вынести Гериеву обвинительный приговор.

23 ноября Верховный суд Чечни решил направить в следственные органы сообщение Гериева о похищении.

28 декабря Верховный суд республики оставил приговор Жалауди Гериеву без изменения. Защита Гериева назвала это решение незаконным и заявила о намерении немедленно подать кассационную жалобу. Также адвокат Гериева Алауди Мусаев сообщил, что защита готовит иск в Европейский суд по правам человека. Сам Гериев назвал решение суда "узаконенным беззаконием".

5 апреля 2017 года президиум Верховного суда Чечни оставил в силе приговор Жалауди Гериеву, исключив осуждение журналиста по обвинению в незаконном приобретении наркотиков в особо крупном размере и ссылку об исследовании результатов проверки по заявлению Гериева о похищении и пытках. Рассмотрение дела в президиуме Верховного суда Чечни прошло в отсутствие осужденного.

2 мая 2017 года после получения и анализа протокола судебного заседания в президиуме ВС Чечни в Верховный суд России была подана кассационная жалоба на приговор. Оказалось, что протокол "не содержит и половины доводов стороны защиты о порочности апелляционного определения и приговора суда", заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Алауди Мусаев. Гособвинение даже не предприняло попытки опровергнуть доводы защиты, приведенные в прениях при рассмотрении жалобы судом кассационной инстанции, продолжил Мусаев.

В июне 2017 года защита Гериева подала жалобу в ЕСПЧ.

31 июля 2017 года Верховный суд России отказал в рассмотрении кассационных жалоб на приговор журналисту.

10 октября адвокаты корреспондента оспорили этот отказ, подав жалобу на имя председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева.

1 декабря 2017 года Верховный суд России отказал в направлении на кассационное рассмотрение жалобы Жалауди Гериева на приговор по делу о незаконном обороте наркотиков.

УДО

18 сентября 2018 года Наурский райсуд принял решение об условно-досрочном освобождении Жалауди Гериева, однако 28 сентября зампрокурора республики Максим Душин обжаловал это постановление. 8 ноября Верховный суд Чечни отменил постановление об УДО Гериева. По словам адвоката Алауди Мусаева, причиной отмены постановления стали не доводы Душина, а формальная процессуальная ошибка нижестоящей инстанции.

Незадолго до выхода на свободу руководство исправительной колонии в Чернокозово, где отбывает срок Гериев, сочло, что он нарушил режим, отказавшись покинуть камеру из-за проблем со здоровьем, когда туда заходили сотрудники ФСИН. 22 марта 2019 года за это нарушение Желауди Гериев был помещен на 15 суток в штрафной изолятор.

30 апреля 2019 года Жалауди Гериев вышел на свободу из колонии в Чернокозово, полностью отбыв трехлетний срок заключения.

Решение ЕСПЧ

2 ноября 2023 года Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал нарушение прав Гериева в связи с унижающим достоинство обращением во время рассмотрения его дела Шалинским райсудом Чечни, где журналиста держали в клетке.

Суд назначил Гериеву компенсацию в 7500 тысяч евро, хотя Россия и отказалась исполнять решения Страсбургского суда.

Как пояснила "Кавказскому узлу" адвокат Надежда Ермолаева, Россия не является больше членом Конвенции. не отвечает на запросы Евросуда и никак с ним не взаимодействует, поэтому дело Гериева было рассмотрено без коммуникации с другой стороной.

Семья Жалауди Гериева

Жалауди Гериев холост. В октябре 2016 года ПЦ "Мемориал" сообщил, что семья Гериева нуждается в материальной помощи, и опубликовал номер карты его матери Зулихан Дардаиловой.

Примечания