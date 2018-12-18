Жалауди Гериеву отказано в условно-досрочном освобождении

18 декабря 2018, 20:12

Наурский районный суд Чечни отказался удовлетворить ходатайство адвоката корреспондента "Кавказского узла" Жалауди Гериева об условно-досрочном освобождении из колонии.

"Кавказский узел" информировал, что 18 сентября Наурский райсуд принял решение об условно-досрочном освобождении Жалауди Гериева, однако 28 сентября зампрокурора республики Максим Душин обжаловал это постановление. 8 ноября Верховный суд Чечни отменил постановление об УДО Гериева. По словам адвоката Алауди Мусаева, причиной отмены постановления стали не доводы Душина, а формальная процессуальная ошибка нижестоящей инстанции.

Зампрокурора Чечни Максим Душин в своей апелляции приводил выводы "о нестабильности поведения Гериева", заявляя, что у журналиста "выявлены устойчивое асоциальное и склонность к отклоняющемуся поведению". До назначения заместителем прокурора Чечни Душин более 20 лет проработал в Кемеровской области и запомнился уголовным делом по обвинению члена Координационного совета Новосибирского общества "Мемориал" Александра Маннаникова в "посредничестве при усыновлении российских детей гражданами Новой Зеландии". Спустя шесть лет Душину пришлось лично принести извинения правозащитнику.

Ходатайство адвоката Алауди Мусаева суд рассмотрел сегодня в ходе выездного заседания в колонии, где отбывает наказание Гериев.

Заседание продлилось около двух с половиной часов, по его итогам судья вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства, рассказал адвокат Алауди Мусаев корреспонденту "Кавказского узла".

"Председательствующий Василий Кюльбаков огласил только резолютивную часть. Чем решение было мотивировано, станет известно после изучения его текста", - добавил адвокат.

Корреспонденту "Кавказского узла", который приехал освещать процесс, не позволили присутствовать на заседании. Защита Гериева намерена обжаловать решение суда, отметил Мусаев.

В сентябре 2016 года Жалауди Гериев был признан судом виновным в хранении марихуаны и осужден на три года колонии. Защита настаивает на незаконности приговора. Подробнее о том, за что осудили журналиста "Кавказского узла", можно прочитать в справочном материале "Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования". "Кавказский узел" также подготовил биографическую справку о Гериеве.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Жалауди Гериева политзаключенным. В 2017 году дело Гериева было упомянуто в докладе правозащитной организации Amnesty International как пример давления на правозащитников и журналистов в Чечне. 25 июня 2018 года защита Гериева направила жалобу по делу журналиста в Европейский суд по правам человека.