Заказчики убийства Немцова остаются неназванными 11 лет

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Убийство Бориса Немцова 27 февраля 2015 года не могло быть инициативой исполнителей, а чеченские силовики были вовлечены в это преступление не по “собственному желанию” Рамзана Кадырова, уверен бывший вице-премьер России. Следствие за 11 лет не назвало имена заказчиков убийства политика.

Как писал "Кавказский узел", годом ранее, в десятую годовщину убийства оппозиционного политика Бориса Немцова стало известно, что в розыск объявлен уроженец Чечни Абдул Эльмурзаев, который следил за Немцовым до убийства. В документах указано, что Эльмурзаев разыскивается по уголовной статье, без уточнения обвинений.

Бориса Немцова застрелили в Москве 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года суд в Москве признал уроженцев Чечни Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве и приговорил их на сроки от 11 до 20 лет. В деле также фигурируют чеченский офицер Руслан Мухудинов, которого считают организатором убийства, убитый при задержании Беслан Шаванов, а также офицер батальона "Север" Руслан Геремеев. Заказчик убийства установлен не был, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова".

Рассуждения о вероятном заказчике убийства Бориса Немцова в канун 11-й годовщины преступления поделился бывший вице-премьер России (март - август 1997 года) Альфред Кох*. В интервью Юрию Дудю* он напомнил, что Владимир Путин вскоре после убийства политика вручил орден главе Чечни Рамзану Кадырову.

Кох* выразил убежденность, что преступление не могло быть инициативой исполнителей, напомнив детали: камеры видеонаблюдения в районе Большого Москворецкого моста в день убийства оказались отключены, полицейских рядом не было и обзор места преступления перекрыла коммунальная техника. Это, по его мнению, свидетельствует, что убийство было организовано не на “среднем уровне”.

Вместе с тем Кох* полагает, что Рамзан Кадыров “не стал бы по собственному желанию” поручать чеченским силовикам убийство Немцова, - но он стремился угодить Владимиру Путину, даже в отсутствие “формального приказа”. Бывший чиновник Ельцина использовал для объяснения литературную аналогию: “Крестный отец никогда не давал команды кого-то убить. Он говорил: “С этим человеком невозможно договориться”. И все окружающие прекрасно понимали, что это означает”, - пояснил Кох.

Он также обратил внимание, что матери Бориса Немцова Путин направил письмо с соболезнованиями, обратившись к ней по девичьей фамилии (Эйдман), хотя женщина в течение многих десятилетий после замужества официально носила фамилию Немцова и именно под ней была известна. Альфред Кох* считает это намеренным “издевательским” жестом: он предположил, что такое указание на еврейское происхождение убитого политика было призвано снизить уровень сочувствия к нему у части россиян.

В течение своей политической карьеры Борис Немцов неоднократно высказывался по поводу ситуации в Чечне. В частности, выступал за вывод российских войск с территории республики в 1996 году. Некоторые высказывания Немцова о Чечне собраны в биографии политика, размещенной на "Кавказском узле".

Одной из первых версий убийства Немцова стала версия о политическом убийстве с целью устранения одной из ключевых оппозиционных фигур и запугивания либеральной общественности. Сторонники этой версии заявляли о причастности к преступлению представителей российских спецслужб. В качестве доводов в пользу данной версии называлось то, что убийство было совершено в непосредственной близости от Красной площади и Московского Кремля - объектов, охраняемых ФСО, и то, что убийство произошло накануне антикризисного марша "Весна", организатором которого являлся сам Немцов. Марш в итоге был отменен.

Вторая версия, о чеченском следе, стала озвучиваться после ареста в марте 2016 года пяти подозреваемых по делу, этнических чеченцев. Непосредственным исполнителем убийства Немцова, по версии следствия, был бывший боец чеченского батальона "Север" Заур Дадаев. После высказываний Кадырова об убийстве карикатуристов "Шарли Эбдо", а также заверений в том, что Заур Дадаев является "настоящим патриотом России" и "глубоко верующим человеком", в общественном сознании закрепилась версия, по которой покушение могло быть продиктовано религиозными убеждениями.

Немцов в своей автобиографии "Исповедь бунтаря" рассказывал, что при первой же встрече с Рамзаном Кадыровым на съезде Чеченского народа в 2002 году будущий глава Чечни заявил, что за предложение "исключить пост президента и сформировать парламент, а потом правительство, имея в виду некий компромисс между различными группами, в том числе и сепаратистами", Немцова следует убить. По его словам, чеченцы, которые были вокруг, стали говорить, что Рамзан пошутил. "Но в его глазах я никакой шутки не заметил. В его глазах я увидел ненависть", - писал Немцов.

11 декабря 2020 года на закрытой встрече с правозащитниками Владимир Путин заявил, что "в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики". Год спустя, в декабре 2021 года, Путин пообещал, что если за убийством Немцова стоят заказчики, неизвестные следствию, их продолжат искать.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.