11 декабря 2020, 21:18

Путин признал необходимость доработки дела об убийстве Немцова

Заказчики убийства политика Бориса Немцова найдены, однако дело следует доработать, заявил президент России Владимир Путин.

Как писал "Кавказский узел", в июле Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу дочери убитого политика Жанны Немцовой на то, как в России расследовалось убийство ее отца. Суд предложил сторонам – Жанне Немцовой и правительству России – ответить, в частности, на вопросы о том, было ли эффективным расследование и соблюдалось ли право Немцовой на защиту. Адвокат семьи Немцовых Вадим Прохоров спустя пять лет после убийства оппозиционного политика констатировал, что расследование фактически не ведется. В ноябре авторы совместного журналистского расследования "Медиазоны" и Scanner Project заявили, что следователи проигнорировали связи осужденных за убийство Бориса Немцова с близкими к властям Чечни людьми.

В деле об убийстве Немцова "в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики", приводятся сегодня в стенограмме с закрытой встречи с правозащитниками на сайте Кремля слова Владимира Путина. При этом глава государства отметил, что дело "надо дорабатывать".

Напомним, Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года суд в Москве признал уроженцев Чечни Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет. В деле также фигурируют чеченский офицер Руслан Мухудинов, которого считают организатором убийства, а также офицер батальона "Север" Руслан Геремеев и убитый при задержании Беслан Шаванов. Заказчик убийства установлен не был.

О ходе расследования можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова". Материалы о расследовании убийства политика "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Немцов".

Примечание:

"Тысячи москвичей вышли на марш памяти Немцова", "Следователь по делу Немцова оценил слова Эскерханова в 100 тысяч рублей", "Дадаев и Губашев заговорили о роли Путина в деле Немцова".

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