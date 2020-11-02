"Медиазона" указала на пробелы в расследовании убийства Немцова

02 ноября 2020, 16:21

Следователи проигнорировали связи осужденных за убийство Бориса Немцова с близкими к властям Чечни людьми, заключили авторы совместного журналистского расследования "Медиазоны" и Scanner Project.

Как писал "Кавказский узел", в июле Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу дочери убитого политика Жанны Немцовой на то, как в России расследовалось убийство ее отца. Суд предложил сторонам – Жанне Немцовой и правительству России – ответить, в частности, на вопросы о том, было ли эффективным расследование и соблюдалось ли право Немцовой на защиту. Адвокат семьи Немцовых Вадим Прохоров спустя пять лет после убийства оппозиционного политика констатировал, что расследование фактически не ведется.

Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года суд в Москве признал уроженцев Чечни Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет. В деле также фигурируют чеченский офицер Руслан Мухудинов, которого считают организатором убийства, а также офицер батальона "Север" Руслан Геремеев и убитый при задержании Беслан Шаванов. Заказчик убийства установлен не был.

"Медиазона" вместе со Scanner Project заново изучила все материалы дела и выявила пробелы в работе следствия, говорится в опубликованном сегодня "Медиазоной" материале "Неизвестные убийцы Немцова", подготовленном Михаилом Магловым из Scanner Project, Егором Сковородой, Аллой Константиновой и Полиной Глуховой.

В частности, журналисты установили, как выглядит Руслан Геремеев, которому, как они указывают, Следком готовился предъявить обвинение, но так и не решился. Прежние попытки идентификации Геремеева журналистами были ошибочными, утверждается в статье.

Руслан Геремеев запечатлен на видео и фото, сделанных во время посещения им в 2013 году Израиля. Кроме того, журналисты, по их данным, нашли еще несколько снимков разных лет, где Руслан Геремеев запечатлен рядом с Рамзаном Кадыровым и своим непосредственным начальником — командиром полка "Север" Алибеком Делимхановым, братом депутата Адама Делимханова.

Руслан Мухудинов, объявленный в розыск как предполагаемый организатор убийства, по утверждению свидетелей, был всего лишь водителем Руслана Геремеева, указали журналисты. В отличие от следствия, авторам журналистского расследования удалось найти социальные сети Руслана Мухудинова, подчеркивается в статье.

Вместе с Русланом Геремеевым, а также Русланом Мухудиновым и Зауром Дадаевым по Москве неоднократно перемещался чеченский полицейский Асланбек Хатаев. Этот человек, в частности, вместе с Геремеевым бронировал авиабилеты для перелета по маршруту Москва — Грозный на следующий день после убийства Немцова, однако суд отклонил требование потерпевших о допросе Хатаева. Следователи допрашивали Хатаева, но не стали уточнять, зачем он звонил Зауру Дадаеву, с которым, по утверждению самого Хатаева, он не был знаком, выяснили авторы журналистского расследования.

С Дадаевым и Эльмурзаевым, впоследствии осужденными за убийство Немцова, встречался и Абдул Эльмурзаев. По данным запрошенного следствием биллинга, он в рабочее время, по восемь часов ежедневно, находился неподалеку от дома и офиса Бориса Немцова. При этом в материалах дела нет данных о том, был ли допрошен Абдул Эльмурзаев.

Владельцем квартиры в Москве, служившей жильем и штаб-квартирой Зауру Дадаеву и другим обвиняемым в убийстве Немцова, был Артур Геремеев — родственник и водитель Руслана Геремеева. Следователи хотели допросить этого человека, ездили в Чечню, где тот прописан, стучали, но им не открыли дверь, и допрос так и не состоялся.

С Русланом Геремеевым и Тамерланом Эскерхановым до убийства Немцова встречались уроженец Дагестана Али Алиев и Александр Дмитерко — это запечатлела камера видеонаблюдения в ресторане. Однако в доступных материалах уголовного дела отсутствует какая-либо информация о следственных действиях в отношении Дмитерко и Алиева, в качестве свидетелей их не допрашивали. "Медиазона" опубликовала фото Алиева, сделанное, предположительно, в резиденции семьи Делимхановых в родовом селе Джалка в Чечне.

Таким образом, следствие полностью проигнорировало нескольких важных свидетелей и возможных соучастников преступления. Один из них мог следить за домом Немцова еще в декабре 2014-го, а другой, сотрудник чеченской полиции, помогал участникам убийства с арендой квартир в Москве. Часть этих людей связана не только с сенатором Сулейманом Геремеевым, но и с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым — одним из самых близких к Рамзану Кадырову людей, констатировали по итогам расследования журналисты. Адвокат семьи Немцовых Вадим Прохоров уверен, что "значительная часть исполнителей и тем более все организаторы преступления пока ушли от ответственности".

Авторы расследования также оцифровали полученные следствием биллинги фигурантов дела, нанеся их на карту, и обнаружили важные для расследования локации, в которых встречались соучастники убийства. Однако эти места не заинтересовали Следком, подчеркивается в материале.

О ходе расследования можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова". Материалы о расследовании убийства политика "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Немцов".