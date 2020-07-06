ЕСПЧ поставил под сомнение эффективность расследования убийства Немцова

06 июля 2020, 15:36

Правительство России должно сообщить, было ли эффективным расследование убийства Бориса Немцова, за которое осуждены уроженцы Чечни, и соблюдалось ли право дочери политика на защиту, указал Европейский суд по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", расследование убийства Бориса Немцова формально продолжается, но фактически не ведется, констатировал адвокат семьи Немцовых Вадим Прохоров спустя пять лет после убийства оппозиционного политика.

Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года суд в Москве признал уроженцев Чечни Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет.

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу дочери убитого политика Жанны Немцовой на то, как в России расследовалось убийство ее отца. Суд предложил сторонам – Жанне Немцовой и правительству России – ответить, в частности, на вопросы о том, было ли эффективным расследование и соблюдалось ли право Немцовой на защиту, следует из документа, размещенного сегодня на сайте ЕСПЧ.

Жанна Немцова в жалобе указала, что следствие не установило мотивы убийства ее отца, не допросило известных подозреваемых по делу и не изучило видеозаписи с места убийства.

Она также считает, что следствие неверно расценило действия нападавших, квалифицировав их по статье "убийство". По мнению Жанны Немцовой и ее адвокатов, убийство должно было расследоваться по статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), пишет "Интерфакс".

Напомним, в деле об убийстве Немцова фигурируют чеченские офицеры Руслан Геремеев, его водитель Руслан Мухудинов и убитый при задержании Беслан Шаванов. Следствие считает Руслана Мухудинова заказчиком убийства. Однако адвокат потерпевших Вадим Прохоров ранее в интервью "Кавказскому узлу" "Адвокат Жанны Немцовой: Окружение Кадырова недовольно даже упоминанием чеченского следа" высказал версию, что организатором убийства Бориса Немцова был Руслан Геремеев, а настоящих заказчиков нужно искать в руководстве Чечни.

О ходе расследования можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова". Материалы о расследовании убийства политика "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Немцов".