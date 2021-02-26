Чеченский след в убийстве Немцова

26 февраля 2021, 21:04

27 февраля 2015 года в центре Москвы четырьмя выстрелами в спину был убит политик Борис Немцов. Шокирующая новость облетела весь мир, сообщения об убийстве известного оппозиционера заняли первые полосы большинства газет и верхние строки информационных порталов, обрастая все новыми версиями произошедшего.

Следственный комитет завершил расследование по убийству Немцова 20 июля 2016 года. Дело рассматривается в Московском окружном военном суде. Обвиняемыми по делу проходят пять человек: Заур Дадаев, братья Анзор и Шагид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. В деле также фигурируют чеченские офицеры Руслан Мухудинов, которого считают предполагаемым заказчиком убийства, а также офицер батальона "Север" Руслан Геремеев и убитый при задержании Беслан Шаванов.

В конце мая 2017 года гособвинение сочло вину обвиняемых в убийстве Бориса Немцова доказанной и обратилось к коллегии присяжных с просьбой вынести обвинительный вердикт. 29 июня 2017 года присяжные вынесли вердикт о виновности всех пяти подсудимых в совершении убийства.

"Кавказский узел" рассказывает об убийстве Бориса Немцова, о ходе расследования и судебном процессе.

Среди возможных мотивов преступления первоначально заявлялись: устранение оппозиционера противниками Кремля для дестабилизации политической обстановки в стране, а также месть радикалов за позицию Немцова относительно публикации карикатур на пророка Мухаммада после расстрела редакции "Шарли Эбдо". В момент гибели политика рядом с ним находилась украинская модель Анна Дурицкая, оказавшаяся единственной непосредственной очевидицей события. Это дало повод для предположений об "украинском следе" .

В течение своей политической карьеры Борис Немцов неоднократно высказывался по поводу ситуации в Чечне. В частности, выступал за вывод российских войск с территории республики в 1996 году. Некоторые высказывания Немцова о Чечне собраны в биографии политика, размещенной на "Кавказском узле".

Одной из первых версий произошедшего стала версия о политическом убийстве с целью устранения одной из ключевых оппозиционных фигур и запугивания либеральной общественности. Сторонники этой версии заявляли о причастности к преступлению представителей российских спецслужб . В качестве доводов в пользу данной версии называлось, во-первых то, что убийство было совершено в непосредственной близости от Красной площади и Московского Кремля - объектов, охраняемых ФСО . Кроме того, убийство произошло накануне антикризисного марша "Весна", организатором которого являлся сам Немцов. Антикризисный марш "Весна" должен был состояться 1 марта в московском районе Марьино . В связи с убийством политика марш был отменен . Вместо этого 1 марта состоялась траурная демонстрация памяти Бориса Немцова в центре Москвы .

В начале марта 2016 года по делу об убийстве Немцова были арестованы пять человек: Заур Дадаев, Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Тамерлан Эскерханов и Шагид Губашев - этнические чеченцы, и версия о чеченском следе стала приоритетной. Непосредственным исполнителем убийства Немцова, по версии следствия, был бывший боец чеченского батальона "Север" Заур Дадаев. После высказываний Кадырова об убийстве карикатуристов "Шарли Эбдо", а также заверений в том, что Заур Дадаев является "настоящим патриотом России" и "глубоко верующим человеком" , в общественном сознании закрепилась версия, по которой покушение могло быть продиктовано религиозными убеждениями.

У Бориса Немцова с Рамзаном Кадыровым сложились напряженные отношения еще с начала 2000-х годов. Политик рассказывал о первой встрече с Кадыровым-младшим в своей автобиографии "Исповедь бунтаря" так: "С нынешним президентом Чечни Рамзаном Кадыровым я познакомился в довольно нервной обстановке. Его покой ный отец Ахмад Кадыров пригласил меня приехать на съезд чеченского народа. Съезд проходил в Гудермесе. Декабрь 2002 года. Активная фаза второй чеченской войны закон чилась, масштабных войсковых операций армия уже не проводила, но ситуация в республике оставалась более чем напряженной. Покойный Ахмад Кадыров пригласил меня в президиум и дал слово. Я сразу предупредил, что буду выступать с не очень популярных позиций… Моя мысль сводилась к тому, что, следуя чеченским традициям, нужно исключить пост президента и сформировать парламент, а потом правительство, имея в виду некий компромисс меж ду различными группами, в том числе и сепаратистами…. Когда я вышел из зала, ко мне подошел человек с белесыми глазами и сказал, что за такие речи меня надо убить. Я спросил: «Кто вы?» Он достал и предъявил мне удостоверение то ли подполковника ФСБ, то ли полковника. Это был Рамзан Кадыров. Не могу сказать, что я сильно испугался, потому что тут же чеченцы, которые были вокруг, стали го ворить, что Рамзан пошутил. Но в его глазах я никакой шутки не заметил. В его глазах я увидел ненависть" . О конфликте Немцова и Кадырова рассказывал также Александр Рыклин в интервью авторам фильма "Слишком свободный человек" и адвокат семьи политика Вадим Прохоров .

Хроника событий

2021 год

25 февраля Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил решение регионального координационного штаба по борьбе с распространением коронавируса, разрешающее провести 27 февраля мероприятие в память о Борисе Немцове на Театральной площади в Нижнем Новгороде.

По словам Никитина, в Нижнем Новгороде живет много людей, знавших Немцова и работавших с ним. "Считаем правильным, чтобы у них была возможность почтить его память. Формат памятного мероприятия обусловлен санитарно-эпидемиологической ситуацией", - отметил Глеб Никитин. Он добавил, что в 2021 году исполнится 30 лет с того момент как Борис Немцов был назначен руководителем Нижегородской области.

В других регионах инициаторам памятных акций власти отказали в согласовании. Однако в Москве несколько организаторов акции памяти оппозиционного политика заявили, что неофициальным порядком достигли договоренностей с мэрией Москвы о формате мемориального мероприятия. Это будет возложение цветов на месте убийства с соблюдением социальной дистанции в течение четырех часов без политических лозунгов и выступлений.

2020 год

11 декабря на закрытой встрече с правозащитниками Владимир Путин заявил, что "в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики". При этом глава государства отметил, что дело "надо дорабатывать".

В июле Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу дочери убитого политика Жанны Немцовой на то, как в России расследовалось убийство ее отца. Суд предложил сторонам – Жанне Немцовой и правительству России – ответить, в частности, на вопросы о том, было ли эффективным расследование и соблюдалось ли право Немцовой на защиту. Адвокат семьи Немцовых Вадим Прохоров спустя пять лет после убийства оппозиционного политика констатировал, что расследование фактически не ведется. В ноябре авторы совместного журналистского расследования "Медиазоны" и Scanner Project заявили, что следователи проигнорировали связи осужденных за убийство Бориса Немцова с близкими к властям Чечни людьми.

2017 год

10 октября Верховный суд незначительно смягчил приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова, отменив штрафы, но подтвердив сроки заключения. Прокуратура выступила против требования адвокатов семьи Бориса Немцова рассматривать его убийство как посягательство на жизнь политического деятеля. С этим согласились и осужденные.

24 июля Рамзан Кадыров заявил, что срок за убийство политика Бориса Немцова дали невинным людям, "чтобы успокоить российское общество. Убийство Немцова. Просто так взяли: 18, 19 лет. Прокурор просит пожизненное, хочет быть патриотом России. Женщина - она же сестра, мать, жена. А если чеченцев убивают, никто в Москве и других регионах даже на это не смотрит. Как будто чеченец или мусульманин не человек. Все газеты, которые считаются либеральными, все молчат" .

13 июля суд приговорил Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы, Анзора Губашева - к 19 годам, Шагида Губашева - к 16 годам колонии, Тамерлана Эскерханова - к 14 годам, а Хамзата Бахаева - к 11 годам лишения свободы.

12 июля представитель прокуратуры попросил суд приговорить Заура Дадаева к пожизненному заключению, а четверым остальным подсудимым дать - от 17 до 23 лет лишения свободы.

4 июля на заседание суда, на котором планировалось обсуждение вердикта присяжных, пришли родственники и журналисты. Сами присяжные на заседание не явились. Согласно зачитанным на суде характеристикам, Тамерлан Эскерханов - богобоязненный человек, воспитанный в национальных традициях чеченского народа, Хамзат Бахаев воспитывает шестерых детей, а Заур Дадаев в 2010 году был награжден орденом Мужества.

29 июня присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Немцова, признав всех подсудимых виновными в совершении преступления. Заур Дадаев и Анзор Губашев вместе с погибшим при задержании в Грозном Бесланом Шавановым приняли непосредственное участие в исполнении убийства. Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев принимали участие в подготовке убийства. Никто из них не признан заслуживающим снисхождения, поэтому им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения .

28 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поиск заказчиков по громким делам об убийствах, в том числе убийства политика Бориса Немцова, будет продолжен, но этот процесс может занять продолжительное время.

27 июня с процесса была удалена присяжная, которая не сообщила о судимости своего покойного мужа. Также судья решил заменить присяжного, у которого были обнаружены документы, не рассмотренные в присутствии присяжных. Перед журналистами выступил брат подсудимого Заура Дадаева, заявив о непричастности брата к преступлению, а также раскритиковав адвоката Прохорова за его требования допросить высокопоставленных лиц из Чечни.

20 июня адвокат потерпевших Вадим Прохоров заявил суду, что Рамзан Кадыров, братья Делимхановы и Руслан Геремеев должны написать явки с повинной по делу об убийстве Бориса Немцова. Адвокаты стороны защиты также заявили, что у подсудимых не было мотива для убийства политика.

6 июня адвокаты семьи потерпевших в прениях по делу об убийстве политика заявили, что преступление не раскрыто, так как его организаторы и заказчики находятся на свободе, а вина подсудимого Бахаева не доказана.

31 мая гособвинение сочло вину обвиняемых в убийстве Бориса Немцова доказанной и обратилось к коллегии присяжных с просьбой вынести обвинительный вердикт.

30 мая судебное следствие по делу объявлено завершенным.

25 мая состоялось последнее заседание по делу об убийстве Бориса Немцова.

На заседании был допрошен главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, который рассказал о жалобах Немцова на угрозы "кадыровцев" в связи с публикацией статьи об убийстве журналистов Charlie Hebdo.

11 мая свидетель Евгений Молодых, который вечером 27 февраля 2015 года шел следом за Борисом Немцовым и Анной Дурицкой по Большому Москворецкому мосту, назвал Заура Дадаева похожим на убийцу политика.

11 апреля прокурор Мария Семененко зачитала показания Анзора Губашева, данные на предварительном следствии, где говорится, как Заур Дадаев, Беслан Шаванов и Анзор Губашев спланировали и осуществили убийство Немцова.

9 марта защитник Заура Дадаева Марк Каверзин заявил, что камера наблюдения на мосту, где был убит Борис Немцов, не зафиксировала автомобиль ZAZ Chance, на котором, по версии следствия, передвигались подсудимые. По словам Каверзина, скриншот, по которому следствие определило автомобиль ZAZ Chance как машину подсудимых, не соответствует записи с данной камеры.

12 января суд огласил решение относительно видеозаписи из подъезда дома, в котором жили подсудимые. На этой записи, по версии защиты, отражено, как Дадаев заходит в подъезд днем 27 февраля 2015 года, а выходит ночью 28 февраля. Это видео защита Дадаева назвала подтверждением его алиби, но суд посчитал, что запись не является допустимым доказательством.

2016 год

6 декабря суд отклонил ходатайство адвоката потерпевших о допросе советника главы Чечни и депутата Госдумы России Адама Делимханова, подполковника, бывшего сотрудника службы безопасности Ахмата Кадырова Вахи Геремеева, сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева, а также и главы республики Рамзана Кадырова, по делу об убийстве Бориса Немцова, согласившись при этом вызвать на допрос Алибека Делимханова - командира части, где служили Беслан Шаванов и Заур Дадаев.

Адвокат потерпевших Вадим Прохоров заявил корреспонденту "Кавказского узла": "Хорошо, что Алибека Делимханова будут допрашивать, которого уже просто сложно не допросить по обстоятельствам дела. Вызывать Адама Делимханова, я так понимаю, боятся – это второй человек в Чечне, боятся совсем уж близко подходить".

30 ноября допрошенный в качестве свидетеля соратник Немцова по партии Илья Яшин отметил в суде, что Борис Немцов обращался в правоохранительные органы из-за угроз, поступавших из социальных сетей. Также Яшин заявил, что Немцов говорил о возможной слежке за собой.

10 ноября показания в суде давала гендиректор риэлторской компании Лариса Амальчиева, чьи сотрудники сопровождали сделку по покупке квартиры в районе Очаково-Матвеевское, в которой после убийства скрывался предполагаемый киллер Заур Дадаев. Согласно показаниям Амальчиевой, квартира была оформлена на Артура Геремеева, брата Руслана Геремеева .

9 ноября замглавы аппарата Народного собрания Дагестана Гаджимурад Алиев заявил, что он не приобретал и не оформлял на себя автомобиль ZAZ Сhance, на котором передвигались предполагаемые убийцы Б.Немцова.

Адвокат Виктория Можайкина, назначенная судом защитником фигуранта об убийстве Б.Немцова Хамзата Бахаева, отказалась участвовать в судебном процессе в связи с недоверием ее подзащитного .

8 ноября работник автосалона опознал Заура Дадаева как покупателя машины ЗАЗ Chance, на котором, по версии следствия, велась слежка за политиком Борисом Немцовым.

27 октября представитель гособвинения заявил, что автомобиль предполагаемых убийц Бориса Немцова ZAZ Chance был куплен 20 октября 2014 года по подложным документам на имя уроженца Дагестана Гаджимурада Алиева. Первая владелица автомобиля сообщила суду, что за продажу машины она получила 40 тысяч рублей, но покупателя машины не видела. Также обвинение предоставило данные о перемещениях предполагаемых убийц Немцова.

26 октября Дмитрий Петухов не смог опознать предполагаемых убийц на обнародованных в ходе заседания видеозаписях. Гособвинитель назвал одной из ключевых улик в деле об убийстве Немцова найденную в машине бутылку киселя, на которой был обнаружен биологический материал Анзора Губашева.

25 октября личный водитель Немцова Дмитрий Петухов рассказал в суде о последнем дне политика, заявив, что не замечал слежки и угроз в адрес Немцова.

20 октября следователь оперативно-следственной группы Марина Молодцова, отвечая на вопросы прокурора о комплексной баллистической экспертизе от 1 марта 2015 года, рассказала, что процедура была неверно названа осмотром. Конверт с изъятыми на месте убийства Бориса Немцова гильзами перед отправкой на экспертизу осматривался без вскрытия, гильзы прощупывались сквозь упаковку. Защитники настаивали, что все эти объяснения не исключают того, что гильзы могли быть подменены перед направлением их на экспертизу, и просили исключить саму экспертизу из доказательств.

14 октября четыре свидетеля обвинения - следователи и эксперты - опровергли доводы стороны защиты о возможной подмене гильз от пуль, найденных на месте убийства Б.Немцова, заявив, что всего на месте убийства Немцова были обнаружены шесть гильз и две пули.

4 октября свидетель обвинения Сергей Агеев, отвечая на вопрос представителя семьи Немцова о конфликтах политика с руководством Чечни, заявил, что Борис Немцов собирал подписи против войны в Чечне и не имел конфликтов с властями республики.

3 октября Московский окружной военный суд (МОВС) после сформирования коллегии присяжных приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении пятерых подозреваемых в убийстве политика Бориса Немцова. На скамье подсудимых пять человек: Заур Дадаев, братья Анзор и Шагид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Обвиняемые заявили суду, что не признают себя виновными. В деле также фигурируют чеченские офицеры Руслан Мухудинов, Руслан Геремеев и убитый при задержании Беслан Шаванов.

25 июля потерпевшие по делу об убийстве политика Бориса Немцова заявили, что дело необходимо переквалифицировать на статью о покушении на жизнь общественного и политического деятеля. "Совершенно очевидно, что мотивом убийства Бориса Немцова был не бытовой или коммерческий мотив, а желание пресечь его политическую и общественную деятельность. Именно 277-я статья наиболее точным образом отражает суть произошедшего деяния", - заявил адвокат Вадим Прохоров.

20 июля СКР завершил расследование дела об убийстве Бориса Немцова. Следствие исключило мотив убийства на почве религиозной ненависти, оставив основной версией убийство из корыстных побуждений.

20 июня пресс-служба ФСБ России сообщила, что Борис Немцов был убит из оружия, собранного в кустарных условиях из зарубежных деталей.

29 мая Интерпол объявил в розыск фигуранта дела об убийстве Бориса Немцова, 29-летнего гражданина России Руслана Мухудинова. При этом адвокат потерпевшей стороны считает неверными выводы следствия о том, что заказчиком убийства был Мухудинов, полагая, что следователи пытаются отвести удар от ближнего окружения Кадырова. Адвокат Вадим Прохоров считает, что Мухудинов с большой долей вероятности находится на территории Чечни, но шансы на его задержание невелики.

5 мая в квартире Артура Геремеева нашли пистолет калибра 9 мм, принадлежащий его брату, офицеру батальона внутренних войск МВД "Север" Руслану Геремееву. Известно, что эту квартиру неоднократно посещал предполагаемый убийца Заур Дадаев.

2015 год

1 апреля во время рассмотрения апелляционной жалобы адвоката Заура Дадаева на его арест обвиняемый отказался от своих первоначальных признательных показаний, заявив, что дал их следствию под давлением, а свое задержание в Ингушетии назвал похищением.

30 марта появилась информация о возможном организаторе убийства Немцова. Следствие опиралось на показания одного из обвиняемых - Заура Дадаева. Информацию об этом опубликовал "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к следственной группе. В розыск предполагаемый организатор убийства не объявлен, следователи работают над поиском иных доказательств его возможной причастности к преступлению.

27 марта РБК распространило информацию о том, что главный обвиняемый в убийстве Немцова, Заур Дадаев, вопреки ранее распространенной информации, похож на убийцу, которого описал один из свидетелей, проходящих по делу, 27-летний Евгений.

17 марта появились сообщения о том, что Зауру Дадаеву за убийство Немцова обещали выплатить пять миллионов рублей. По информации источников в правоохранительных органах, Дадаев признался, что организовать убийство ему помогал уроженец Чечни по прозвищу "Русик" (предположительно - Руслан Геремеев или, по версии следствия, - Руслан Мухудинов), управлявший автомобилем Mercedes с номером 007. Уроженец Чечни, по информации источников, также предоставил Дадаеву орудие убийства - пистолет ПМ и патроны, а также автомобиль ZAZ Chance, на котором, по версии следствия, подозреваемый скрылся с места преступления.

10 марта "Новая газета" назвала организатором убийства Немцова "близкого родственника высокопоставленного чеченского силовика". По данным издания, организатором преступления был человек по имени Руслан, имеющий звание майора. Предполагаемый организатор убийства Немцова служил в подразделении "Север" внутренних войск МВ РФ, как и арестованный по делу Заур Дадаев, и "был неоднократно награжден", а в сентябре 2014 года перебрался в Москву.

8 марта Басманный суд Москвы вынес решение об аресте Заура Дадаева, обвиняемого по делу об убийстве Бориса Немцова. Кроме Дадаева, обвиняемыми по делу также официально значатся Анзор Губашев (наряду с Дадаевым - один из непосредственных исполнителей убийства), Хамзат Бахаев, Тамерлан Эскерханов и Шагид Губашев.

5 марта Анзор Губашев и Заур Дадаев были задержаны сотрудниками ФСБ на территории Ингушетии. Ранее Дадаев служил в подразделении "Север" внутренних войск МВД РФ в Чечне и был уволен на следующий день после убийства Немцова.

27 февраля поздним вечером в центре Москвы был убит Борис Немцов - российский политик, вице-премьер правительства РФ в 1997-1998 годы . Сразу же после резонансного убийства в числе потенциальных исполнителей покушения называли и выходцев с Кавказа. Вместе с тем обсуждались и другие версии того, кто был причастен к убийству политика.

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