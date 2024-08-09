Темирлан Эскерханов в зале суда. Стоп-кадр видео Белсат News от 27.06.2017, https://www.youtube.com/watch?v=_i8k9h6Dcwo

09 августа 2024, 22:21

Освобожден осужденный за убийство Немцова

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Темирлан Эскерханов, приговоренный к 14 годам колонии за убийство политика Бориса Немцова, заключил годичный контракт с Минобороны и находится в штурмовом отряде, сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, остальные осужденные по делу остаются в местах лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", о том, что осужденные за убийство Бориса Немцова уроженцы Чечни могли подписать контракты с ЧВК "Вагнер", после чего были помилованы и вернулись на родину писал в 2023 году политик Илья Яшин (Яшин Илья Валерьевич признан иностранным агентом). По его словам, об этом ему рассказывали осужденные уроженцы Чечни.Сторона потерпевших сообщила, что попытается выяснить судьбу осужденных .

 Бориса Немцова  застрелили в Москве 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года суд в Москве признал уроженцев Чечни Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова (также упоминался как Темерлан, Темирлан, Тамирлан - прим. "Кавказского узла") и Хамзата Бахаева виновными в убийстве и приговорил их на сроки от 11 до 20 лет.  Эскерханов осужден на 14 лет, еще один месяц колонии Эскерханову добавили за оскорбление следователя. В деле также фигурируют чеченский офицер Руслан Мухудинов, которого считают организатором убийства, убитый при задержании Беслан Шаванов, а также офицер батальона "Север" Руслан Геремеев . Заказчик убийства установлен не был. Если за убийством Немцова стоят заказчики, неизвестные следствию, их продолжат искать, пообещал в декабре 2021 года Владимир Путин, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова".

Один из осужденных по делу об убийстве политика Бориса Немцова Темирлан Эскерханов освобожден из колонии и заключил контракт с Минобороны, после чего отправился выполнять задачи в зоне СВО, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Эскерханов в марте 2024 года подписал контракт с Минобороны, был помилован, после чего его освободили из колонии. Он отправился в одно из штурмовых подразделений и сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО. Контракт с бывшим осужденным действует один год", - рассказал источник.

По его словам, все остальные соучастники убийства Немцова находятся в колонии и заключать контракт для участия в СВО желания не изъявили, говорится в публикации.

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Примечание:

"Юристы и кавказовед сочли декларативным признание чеченского полка террористической организацией", "Адвокат опроверг заявления Кадырова об украинском следе в убийстве Немцова", "Власти Волгограда запретили митинг памяти Немцова под предлогом эпидемии".

Автор: "Кавказский узел"

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