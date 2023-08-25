Адвокат и журналистка прокомментировали слова Яшина о судьбе осужденных за убийство Немцова

25 августа 2023, 05:33

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Осужденные за убийство Немцова уроженцы Чечни могли подписать контракты с ЧВК, затем они были помилованы и вернулись на родину, заявил оппозиционный политик Илья Яшин, сам отбывающий срок лишения свободы за дискредитацию армии. Представители потерпевшей стороны попытаются выяснить судьбу осужденных за убийство Немцова, заявил адвокат Вадим Прохоров. Разговоры на пересылках, откуда Яшин получил информацию, вряд ли можно считать надежным источником, однако осужденные за убийство Немцова, действительно, могли быть завербованы для участия в СВО, считает журналистка Надежда Кеворкова.

Бориса Немцова застрелили в Москве 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года суд в Москве признал уроженцев Чечни Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве и приговорил их на сроки от 11 до 20 лет. В деле также фигурируют чеченский офицер Руслан Мухудинов, которого считают организатором убийства, убитый при задержании Беслан Шаванов, а также офицер батальона "Север" Руслан Геремеев. Заказчик убийства установлен не был. Если за убийством Немцова стоят заказчики, неизвестные следствию, их продолжат искать, пообещал в декабре 2021 года Владимир Путин, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова".

"Время от времени я пересекаюсь на тюремных сборках с парнями из Чечни. И почти все они уверяют, что кадыровские боевики, осуждённые за убийство Бориса Немцова, уже несколько месяцев гуляют на свободе", - говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях Яшина 22 августа. Напомним, сам Яшин был осужден в декабре 2022 года на 8 лет и 6 месяцев лишения свободы за YouTube-трансляцию, в ходе которой он говорил об убийствах жителей украинской Бучи. Его признали виновным в распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

По информации политика, осужденные за убийство Немцова подписали контракты с ЧВК, "спустя полгода были помилованы президентским указом и теперь спокойно живут в Чеченской республике".

По мнению Яшина, это "звучит вполне правдоподобно". Он обратился к независимым журналистам, депутатам, расследователям, правозащитникам и юристам с призывом расследовать эту версию.

Разговоры о том, что осужденных за убийство Немцова отпустили из колоний ходят давно, но ни подтвердить, ни опровергнуть этого представители потерпевших не могут.

«Это такие «городские легенды», что их освободили, были и раньше», - сказал «Кавказскому узлу» адвокат семьи Немцовых Вадим Прохоров. Он пояснил, что ранее запрос во ФСИН был сделан его помощником. Но он уехал после объявления мобилизации из страны и ответ ФСИН, если и был, то затерялся. Представители потерпевшей стороны всё же попытаются вновь подать запрос во ФСИН на тему нахождения ранее осужденных по делу об убийстве Немцова - Дадаева и братьев Губашевых, добавил он.

«Бахаев, по мнению потерпевшей стороны, не был причастен вообще к этому преступлению, а сидел он в Черповецкой области. Эскерханов в меньшей степени причастен, он сидел в Ставропольском крае», - отметил Прохоров. "Адвокатов потерпевших в зоны, в которых сидят осужденные за убийство Немцова, не пустят", - констатировал он.

В то же время, по информации от лица, близкого к делу об убийстве Немцова, Заур Дадаев продолжает сидеть в зоне в Восточной Сибири.

"Это и понятно, потому что он ценный свидетель, прежде всего для ФСБ", - сказал источник. По его мнению, в интересах спецслужб получать показания, компромат на руководство Чечни. "Дадаева и Губашевых вряд ли позволили отпустить по чисто ведомственным соображениям", - сказал он на условиях анонимности.

Журналистка Надежда Кеворкова усомнилась в надежности источников из разговоров на пересылках, допустив при этом, что осужденные за убийство Немцова действительно, могли быть завербованы для участия в СВО,

«Неизвестно, что и кто ему там на пересылке сказал. Могли ли они быть завербованы (на СВО)? Могли. Ничего особенного в этом нет», - сказала она. По словам журналистки, немало людей считают, что осужденные за убийство Немцова были «подставной» группой и не имели отношения к этому преступлению. «Очень сложно в ту же эпоху по-настоящему узнать, кто заказал и организовал то или иное мероприятие. Эпоха сменится и возможно архивы откроются. Тогда можем с уверенностью что-то сказать. Хотя, например, даже сейчас, об убийстве Кирова в 1934г мы знаем не сильно больше, чем современники того события. Потому что архивы не раскрыты в должной степени», - отметила она.