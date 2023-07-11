ЕСПЧ подчеркнул бездействие следствия в деле Немцова

11 июля 2023, 20:35

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Длительное бездействие следствия снизило шансы на установление заказчиков убийства Бориса Немцова, а высокопоставленные чеченские чиновники так и не были допрошены по делу, отметил Европейский суд по правам человека, признав нарушение статьи Конвенции о правах человека о праве на жизнь. Суд назначил дочери политика компенсацию на фоне отказа властей России исполнять решения ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2021 года "Медиазона"* и Scanner Project опубликовали журналистское расследование, согласно которому хронология звонков, видеозаписей и сведений об авиаперелетах указывает на связь с убийством Немцова нескольких выходцев из Чечни, которые не были осуждены, хотя их имена известны. Публикация заслужит внимания силовых ведомств, если в ней есть новая информация, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Адвокат Вадим Прохоров заявил, что несмотря на требования защиты Бориса Немцова, Руслана Геремеева так и не допросили в рамках дела об убийстве оппозиционного политика. Возможность допроса Геремеева исключена, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники, комментируя заявление Кадырова о том, что Геремеев находится на Украине.

Бориса Немцова застрелили в Москве 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года суд в Москве признал уроженцев Чечни Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве и приговорил их на сроки от 11 до 20 лет. В деле также фигурируют чеченский офицер Руслан Мухудинов, которого считают организатором убийства, убитый при задержании Беслан Шаванов, а также офицер батальона "Север" Руслан Геремеев. Заказчик убийства установлен не был. Если за убийством Немцова стоят заказчики, неизвестные следствию, их продолжат искать, пообещал в декабре 2021 года Владимир Путин, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова".

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу Жанны Немцовой в связи с расследованием убийства ее отца, политика Бориса Немцова. В решении отмечается, что следствие и суд не проверили должным образом сведения о возможной причастности высокопоставленных чеченских чиновников и военных к заказу этого преступления и о предполагаемом политическом мотиве убийства, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

ЕСПЧ в своем решении отметил длительное бездействие следствия, подчеркнув, что оно оказало серьезное негативное влияние на перспективы установления обстоятельств убийства Немцова. Суд считает, что следствие не рассмотрело важнейший аспект дела - личность лиц, которые могли заказать и организовать преступление, оперативно и эффективно.

Как отмечается в решении, утверждения заявительницы о том, что убийство ее отца могло быть политически мотивировано, и к нему могли быть причастны государственные должностные лица, не были неправдоподобными. "Немцов был видным политиком и одним из лидеров оппозиции в России, который резко критиковал своих оппонентов, в том числе высокопоставленных чиновников Чеченской Республики. Заявитель постоянно обращала внимание следователей на явные признаки обширных семейных и профессиональных связей между сообвиняемыми и другими лицами, в том числе высокопоставленными должностными лицами Чеченской Республики", - указано в решении суда.

Также Немцова и адвокаты требовали провести допрос высокопоставленных чеченских чиновников и военных, включая главу республики Рамзана Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова, его брата Алибека, сенатора Сулеймана Геремеева, но эти просьбы оставались без ответа.

В решении указано, что следователи "получили существенные доказательства - многочисленные показания, в том числе свидетельские показания, документы, видеозаписи, журналы вызовов, записи полетов и другие материалы о том, что сотрудник органов внутренних дел Чеченской Республики Руслан Геремеев находился в тесном контакте с пятью сообвиняемыми по делу об убийстве Немцова как до, так и после убийства, и мог быть лидером группы. В начале следствия следователи установили, что Геремеев мог быть причастен к преступлению, и приказали доставить его к ним для допроса в качестве подозреваемого, однако реальных попыток найти его для допроса предпринято не было.

Суд признал нарушение права на жизнь и назначил компенсацию в 20 тысяч евро, указано в решении, опубликованном сегодня на сайте суда.

16 сентября 2022 года Российская Федерация перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения – исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал принятый Госдумой законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. Постановления ЕСПЧ больше не являются основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.

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