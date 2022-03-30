Геремеев Руслан

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший офицер батальона "Север" 141-го специального моторизованного полка внутренних войск МВД РФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. В марте 2015 года объявлен в розыск в связи с возможной причастностью к убийству оппозиционера Бориса Немцова.

Причастность к убийству Бориса Немцова

О вероятной причастности Руслана Геремеева к организации убийства стало известно из первоначальных признательных показаний главного фигуранта дела Заура Дадаева. По данным СМИ, Дадаев признался в том, что организовать убийство ему помогал уроженец Чечни по прозвищу "Русик", управлявший автомобилем Mercedes с номером 007. Он же предоставил ему пистолет ПМ с патронами и автомобиль ZAZ Chance, на котором, по версии следствия, убийца скрылся с места преступления. Как уточнял Дадаев, пистолет калибра 9 мм с шестью патронами находился под правым пассажирским сиденьем в ZAZ Chance . Источник РБК также рассказал, что "Русик" обещал Зауру Дадаеву во время подготовки преступления 5 млн рублей за убийство Немцова.

19 марта 2015 года Следственный комитет РФ, расследующий дело об убийстве Бориса Немцова, поручил оперативным службам разыскать Руслана Геремеева. Опираясь на показания двух обвиняемых в убийстве, следствие сделало вывод о его возможной причастности к преступлению.​ 19 марта 2015 года Следственный комитет РФ, расследующий дело об убийстве Бориса Немцова, поручил оперативным службам разыскать Руслана Геремеева. Опираясь на показания двух обвиняемых в убийстве, следствие сделало вывод о его возможной причастности к преступлению.​

В конце марта оперативники установили местонахождение командира роты батальона "Север" Руслана Геремеева – по их информации, он находился на территории Чечни, в Джалке – родовом селе депутата Госдумы Адама Делимханова. Все подъезды к селу охраняли вооруженные люди. По последним данным, Геремеев, которого следствию так и не удалось допросить по делу об убийстве Немцова, может находиться в Абу-Даби.

24 апреля 2015 года по сообщению источника "Интерфакса" Руслану Геремееву был присвоен статус подозреваемого по делу об убийстве Бориса Немцова. Данный статус позволяет предпринимать меры по задержанию фигуранта, допрашивать его и избирать меру пресечения до предъявления официального обвинения .

24 мая "Интерфакс" со ссылкой на свой источник сообщил, что Геремеев стал подозреваемым по делу об убийстве Немцова, без официального подтверждения этой информации. Ранее, 22 мая "Коммерсант" сообщал о появлении в деле нового подозреваемого - жителя Чечни Руслана Мухадинова. Адвокат потерпевших назвал появление информации о Мухудинове попыткой отвлечь внимание общественности от Геремеева.

17 июня 2015 года появилась информация , что следствие по делу об убийстве политика Бориса Немцова объявило в розыск Руслана Геремеева и его знакомого Руслана Мухудинова.

Как сообщил в июне 2017 года адвокат Вадим Прохоров , который представляет в суде интересы дочери Бориса Немцова - Жанны, в июле и сентябре 2015 года глава следственной группы генерал Николай Тутевич пытался заочно предъявить обвинение Руслану Геремееву, но оба раза вмешивался Александр Бастрыкин.

По мнению Прохорова, Руслан Геремеев стал организатором убийства Немцова, тогда как заказчиками были Рамзан Кадыров и его окружение. Промежуточным звеном могли стать родственники Геремеева - братья Делимхановы.

20 июня 2017 года Вадим Прохоров заявил суду, что Рамзан Кадыров, братья Делимхановы и Руслан Геремеев должны написать явки с повинной по делу об убийстве Бориса Немцова.

В марте 2021 года "Медиазона"* и Scanner Project опубликовали журналистское расследование, согласно которому хронология звонков, видеозаписей и сведений об авиаперелетах указывает на связь с убийством Немцова нескольких выходцев из Чечни, которые не были осуждены, хотя их имена известны.

На конец марта 2022 года Руслана Геремеева так и не допросили несмотря на требования защиты, - заявил адвокат Вадим Прохоров. Хотя глава Чечни Рамзан Кадыров и сообщил о местонахождении Руслана Геремеева, президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и правозащитница Светлана Ганнушкина исключили возможность его допроса.

Карьера

​его в качестве ​"​ то ли охранника, то ли помощника ​"​ .​ Руслан Геремеев работал в личной охране депутата Госдумы Адама Делимханова . Согласно данным системы "Сирена" (продажа авиабилетов), Руслан часто сопровождалв качествето ли охранника, то ли помощника.​



19 октября 2010 года старший лейтенант Руслан Геремеев, а также его сослуживец сержант Заур Дадаев указом президента РФ были награждены орденами Мужества. Присутствовавший при награждении глава Чечни Рамзан Кадыров заявил​: "В данном подразделении служат ребята и из ЧР, которые с первых дней вместе со мной вели борьбу против терроризма, и сегодня они получают награды от руководства страны" . В 2006 году был организован батальон "Север" , входящий в состав 141-го специального моторизованного полка внутренних войск МВД РФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, где Руслан Геремеев служил в звании старшего лейтенанта. Руслан Геремеев имел позывной "Добрый".19 октября 2010 года старший лейтенант Руслан Геремеев, а также его сослуживец сержант Заур Дадаев указом президента РФ были награждены орденами Мужества. Присутствовавший при награждении глава Чечни Рамзан Кадыров заявил​: "В данном подразделении служат ребята и из ЧР, которые с первых дней вместе со мной вели борьбу против терроризма, и сегодня они получают награды от руководства страны" .

Биография Руслан Геремеев родился 10 мая 1978 года (по непроверенным данным с личной страницы Геремеева в "Одноклассниках"). Руслан Геремеев приходится племянником сенатору Сулейману Геремееву, представляющему Чечню в Совете Федерации, и подполковнику Вахе Геремееву, бывшему сотруднику службы безопасности Ахмада Кадырова , а с 2008 года начальнику ОВД по Шелковскому району Чеченской Республики . Двоюродные дяди Руслана – бывший командир "Севера" полковник Алимбек Делимханов и депутат Государственной Думы от "Единой России" Адам Делимханов , которого Рамзан Кадыров называл в числе возможных преемников .

* издание включено Минюстом России в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента