Немцов Борис Ефимович

Российский политик и государственный деятель, губернатор Нижегородской области (1991-1997), министр топлива и энергетики (апрель-ноябрь 1997), вице-премьер правительства РФ (1997-1998), народный депутат России (1991-1993), депутат Ярославской областной думы шестого созыва. Убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. 9 октября 2019 года Борису Немцову исполнилось бы 60 лет.

29 июня 2017 года присяжные вынесли вердикт о виновности пятерых уроженцев Чечни и Ингушетии, обвиняемых в причастности к убийству политика.

Борис Ефимович Немцов родился 9 октября 1959 года в Сочи.

В 1981 году окончил радиофизический факультет Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР, членом Верховного Совета РФ.

В сентябре 1991 года был назначен представителем президента России в Нижегородской области, в декабре 1991 года — главой администрации области (губернатором).

В 1995 году победил на выборах губернатора Нижегородской области, вошел в Совет Федерации РФ второго созыва.

17 марта 1997 года был назначен первым вице-премьером правительства России .

В декабре 1999 года был избран депутатом Госдумы РФ третьего созыва. В январе-мае 2000 года был заместителем председателя Госдумы РФ третьего созыва, с мая 2000 года — руководителем фракции СПС, являлся членом комитета ГД по законодательству.

До конца жизни был одним из лидеров оппозиции.

Поздно вечером 27 февраля 2015 года Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в Москве несколькими выстрелами в упор . В момент убийства Немцова рядом с ним находилась украинская модель Анна Дурицкая, оказавшаяся на момент убийства единственной непосредственной очевидицей события. После появления информации об убийстве десятки людей стали приходить к месту трагедии с цветами .

3 марта 2015 года в Сахаровском центре в Москве прошла гражданская панихида по Борису Немцову, после которой траурная колонна отправилась к кладбищу. К моменту завершения гражданской панихиды к Сахаровскому центру на Земляном валу пришло столько народу, что живая очередь протянулась на 700 метров – до станции метро "Чкаловская". Похороны Бориса Немцова прошли на Троекуровском кладбище Москвы.

В период Первой чеченской войны Борис Немцов как губернатор Нижегородской области, много солдат которой погибло при штурме Грозного, занял откровенно антивоенную позицию. По словам продюсера документального фильма о Немцове "Очень свободный человек" Евгения Гиндилиса, это был самый острый конфликт Немцова с Борисом Ельциным за всю историю их взаимоотношений .

В январе 1995 года Немцов без согласования своей поездки с Москвой полетел в Чечню, на российскую базу в Моздок и Хасавюрт, чтобы отвезти солдатам из Нижегородской области продукты, подарки, награды, а также обсудить выкуп пленного российского офицера из Нижнего Новгорода. Вместе с ним полетела съемочная группа - журналистка Нина Зверева с оператором, снявшая в Хасавюрте репортаж о простых солдатах, едва только прошедших курс молодого бойца и оказавшихся в Чечне: "Мы сняли, мы зашли в землянку. Это знаменитый репортаж. Недавно его выложили в интернете и еще просмотрели сто тысяч человек, хотя это начало 1995 года. Я ничего подобного в жизни не видела. И он [Немцов] вдруг сказал мне: "Молодец" " .

В начале 1996 года по инициативе Бориса Немцова в Нижегородской области был проведен сбор подписей за вывод российских войск из Чечни. 29 января 1996 года эти подписи были переданы президенту Ельцину . По воспоминаниям Немцова, Ельцин тогда обиделся: "Он очень разозлился, но ничего мне не сделал. Единственное, отключил телефон прямой связи с ним" .

По информации РБК , Немцов передал президенту миллион подписей.

Немцов объяснял это в интервью "Аргументам и фактам" тем, что в Чечне находилось более пяти тысяч человек из Нижегородской области - офицеры и солдаты 22-й Гвардейской армии, офицеры и солдаты Приволжского округа внутренних войск, работники ФСБ и МЧС. Число убитых на тот момент превысило 50 человек. "Количество убитых растет еженедельно", - говорил Немцов, - "Похороны превращаются в антиправительственные и антипрезидентские манифестации".

Вторая причина, по словам Немцова - тяжелейший бюджетный кризис. Он выразился в том, что не вовремя выплачивались зарплаты работникам бюджетной сферы, а также задерживались выплаты пенсий, причем на одну, две, а иногда и на три недели. Все это происходило на фоне дополнительного финансирования чеченской войны, которое, по словам Немцова, президент Ельцин установил на уровне 16 триллионов плюс один миллиард долларов. Кроме этого, полагал Немцов, война в Чечне дает дополнительные козыри радикалам на президентских выборах и не оставляет Ельцину никаких шансов на победу в июне.

В 2002 году Немцов посетил Чечню в качестве лидера Союза правых сил. Об этой поездке он рассказал на радио "Эхо Москвы" : "Увиденное там произвело на меня кошмарное впечатление. Ситуация в Чечне гораздо хуже, чем год назад. Если еще год назад летали вертолеты, то сейчас у боевиков уже есть переносные зенитно-ракетные установки, которые позволяют эти вертолеты сбивать, а всего с начала второй чеченской войны сбито 40 вертолетов. Охраняли нас тысячи и наших, федеральных солдат и офицеров, и чеченская милиция. Так называемый съезд чеченского народа был перенесен из Грозного в Гудермес по соображениям безопасности. В Чечне повсеместно введен комендантский час. То, что я увидел, это кошмар. Происходят зачистки каждую ночь, причем неизвестно, кто их проводит. То ли это представители федеральных сил, то ли это бандиты. Поскольку врывались люди в масках, после этого исчезают люди. И главное, что меня потрясло, это то, что на федеральных каналах льется сплошная ложь о Чечне".

В тот приезд в Грозный Борис Немцов впервые встретился с Рамзаном Кадыровым, о чем он написал в своей автобиографии "Исповедь бунтаря":

"С нынешним президентом Чечни Рамзаном Кадыровым я познакомился в довольно нервной обстановке. Его покой ный отец Ахмад Кадыров пригласил меня приехать на съезд чеченского народа. Съезд проходил в Гудермесе. Декабрь 2002 года. Активная фаза второй чеченской войны закон чилась, масштабных войсковых операций армия уже не проводила, но ситуация в республике оставалась более чем напряженной. Покойный Ахмад Кадыров пригласил меня в президиум и дал слово. Я сразу предупредил, что буду выступать с не очень популярных позиций… Моя мысль сводилась к тому, что, следуя чеченским традициям, нужно исключить пост президента и сформировать парламент, а потом правительство, имея в виду некий компромисс меж ду различными группами, в том числе и сепаратистами…. Когда я вышел из зала, ко мне подошел человек с белесыми глазами и сказал, что за такие речи меня надо убить. Я спросил: «Кто вы?» Он достал и предъявил мне удостоверение то ли подполковника ФСБ, то ли полковника. Это был Рамзан Кадыров. Не могу сказать, что я сильно испугался, потому что тут же чеченцы, которые были вокруг, стали го ворить, что Рамзан пошутил. Но в его глазах я никакой шутки не заметил. В его глазах я увидел ненависть" .

Участие в выборах мэра Сочи

В 2009 году Немцов был выдвинут кандидатом на выборах мэра Сочи, которые прошли 26 апреля.

Накануне выборов Немцов вместе с Владимиром Миловым представили доклад "Сочи и Олимпиада". Основной вывод, который делали авторы, заключается в том, что Олимпиаду требуется децентрализовать, либо быть готовыми к тому, чтобы лишиться права на ее проведение

В день выдвижения Немцов писал в своем "Живом Журнале" : "По масштабу проблем и значимости Сочи в настоящее время второй город после Москвы. Так что работа мэра - это работа федерального уровня. Я благодарен своим коллегам из "Солидарности", единогласно поддержавшим мою кандидатуру. Вижу своей главной задачей на посту мэра защиту сочинцев от коррупционно-инвестиционного бандитизма, творящегося здесь.

По поводу Олимпиады. Внимательно изучив ситуацию, прихожу к однозначному выводу: Зимняя Олимпиада в субтропическом курорте – крупномасштабная авантюра и афера. Можете себе представить, во что превратятся хоккейные стадионы и конькобежные поля, когда Олимпиада закончится? Что произойдет с заповедником "Западный Кавказ" в процессе подготовки к Олимпиаде? Какого масштаба будет транспортный коллапс в городе, уже сегодня ощущающим крайний дефицит дорог?

Моя позиция. За Сочи сохранить статус Олимпийской столицы, проведя там открытие и закрытие Олимпиады, а также соревнования по горным лыжам, бобслею и прыжкам с трамплина. Остальные соревнования провести в других городах. Хоккей, фигурное катание и коньки – в Москве, Питере или Ярославле, биатлон и лыжи в Коломне или Ханты-Мансийске. Возможность децентрализации предусмотрена Олимпийской Хартией и будет осуществлена на зимней Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году. Это решение позволит сохранить Сочи как последний субтропический курорт, избежать экологической и транспортной катастрофы, создать в России европейского класса горнолыжный курорт, поднять зимний спорт в стране и, самое главное, достойно и без потерь в будущем провести Олимпиаду".

Первое место на выборах занял представитель "Единой России" Анатолий Пахомов, набрав 76,8 процента голосов. Немцов получил более 13 процентов, заняв второе место .

По заявлению Союза правых сил , эти данные вошли в серьезное противоречие с опубликованными накануне данными exit polls, собранными штабом Немцова. Как сообщил в своем блоге глава избирательного штаба кандидата Илья Яшин, согласно результатам опроса избирателей, покидавших участки для голосования, Пахомов набирал около 46 процентов голосов. За Немцова, по данным его штаба, проголосовали примерно 35 процентов сочинцев.

Выборы сопровождались скандалами. В частности, Немцова неизвестные в ходе одного из выступлений облили водой с нашатырным спиртом .

Полиция Сочи арестовывала его агитационные материалы , задерживала активистов его штаба .

30 мая 2013 года Немцов вместе с членом движения "Солидарность" представил новый доклад "Зимняя Олимпиада в субтропиках" .

"Зимняя Олимпиада в Сочи — личный проект Путина… Все более и более очевидно, что сочинская Олимпиада — беспрецедентная воровская афера, в которой замешаны как представители путинской власти, так и приближенные к ней олигархи… По сути, Олимпиада высветила в сконцентрированном виде главные пороки системы: произвол, коррупцию, самодурство, клановость, непрофессионализм, безответственность" .

Как сообщал Немцов в своем "Живом Журнале" , доклад готовился полгода и издан небольшим тиражом 5000 экземпляров. "Тем не менее, мы считаем, что доклад должен быть доступен не только в сети, но и в оффлайне. Поэтому мы планируем издать дополнительный тираж доклада и распространить его в городах России", – написал Немцов.

Немцов мост

Уже через час после убийства люди стали приезжать на мост. После того, как тело Бориса Немцова было убрано и оцепление снято, на месте убийства начали оставлять цветы. Днем 28 февраля здесь уже была гора цветов, а также в большом количестве фотографии погибшего, плакаты, иконы, лампадки, российские флаги с траурными лентами. Мемориал протянулся на более чем 120 метров (на всю длину парапета в сторону Васильевского спуска) .

В первые же дни после убийства появилось предложение о переименовании Большого Москворецкого моста в Немцов мост, но оно не было принято властями. В дальнейшем это название перешло на возникший на мосту стихийный мемориал. Сначала систематического дежурства на мемориале не поддерживалось. Первый субботник по уходу за мемориалом состоялся через неделю после убийства, а на субботнике 21 марта работало уже несколько десятков человек (по некоторым оценкам — до сотни).

Постоянное и круглосуточное дежурство возникло в ночь с 28 на 29 марта. Причиной для этого стали многократные организованные нападения на мемориал. Вообще история мемориала на Большом Москворецком мосту — это история его уничтожений «Гормостом» и идейными оппонентами. Особенно частыми они были в первые месяцы 2016 года - с нового года до 9 мая мемориал был полностью уничтожен двенадцать раз.

Центр мемориала находится непосредственно на месте, где был убит Б. Е. Немцов. Ежедневно в 23:31 проводится «минута молчания». С 28 марта 2015 года вахта памяти на Большом Москворецком мосту не прерывалась, за исключением случаев, когда дежурных удаляли силой (например, во время проведения массовых мероприятий). Создан сайт посвященный Борису Немцову и работе мемориала: https://nemtsov-most.org.

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