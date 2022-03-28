Журналисты установили связь отравления Навального с убийством Немцова

28 марта 2022, 12:05

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Сотрудники спецслужбы, причастные к отравлению Алексея Навального, несколько месяцев следили за Борисом Немцовым, за убийство которого осуждены уроженцы Чечни, следует из опубликованного сегодня совместного расследования Bellingcat*, The Insider* и "Би-би-си".

Как писал "Кавказский узел", в марте 2021 года "Медиазона"* и Scanner Project опубликовали журналистское расследование, согласно которому хронология звонков, видеозаписей и сведений об авиаперелетах указывает на связь с убийством Немцова нескольких выходцев из Чечни, которые не были осуждены, хотя их имена известны. Публикация заслужит внимания силовых ведомств, если в ней есть новая информация, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года суд в Москве признал уроженцев Чечни Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет. В деле также фигурируют чеченский офицер Руслан Мухудинов, которого считают организатором убийства, а также офицер батальона "Север" Руслан Геремеев и убитый при задержании Беслан Шаванов. Заказчик убийства установлен не был. Если за убийством Немцова стоят заказчики, неизвестные следствию, их продолжат искать, пообещал в декабре 2021 года Владимир Путин.

В течение нескольких месяцев до убийства Немцова за ним ездили по стране сотрудники спецслужбы, которые впоследствии следили за Алексеем Навальным, говорится в расследовании Bellingcat*, The Insider* и «Би-би-си», опубликованном сегодня на сайте The Insider*. Авторы расследования предположили, что эти же силовики причастны к отравлению писателя Дмитрия Быкова в 2019 году, политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах и Алексея Навального** в 2020 году.

Издания со ссылкой на данные из базы бронирования билетов проанализировали сведения о передвижения Бориса Немцова и обнаружили, что с мая 2014 года по февраль 2015 года 13 поездок вслед за политиком совершили три человека.

"Поездки продолжались в период с мая 2014 года по февраль 2015 года. [Сотрудники спецслужбы] следовали той же схеме, которая затем использовалась и с другими жертвами: обычно они прибывали за несколько часов или за день до Немцова и уезжали незадолго до него или сразу после него, чтобы не пересекаться с ним в дороге", - утверждают авторы расследования.

По их данным, первая поездка состоялась 19-21 мая 2014 года в Ярославль, где Борис Немцов был депутатом облдумы. "Именно в этот период Борис Немцов и Владимир Кара-Мурза-младший вели активную деятельность по лоббированию в США санкций против ближайшего окружения Путина", - пояснили журналисты.

Последняя поездка за Немцовым в Ярославль из Москвы состоялась, по их данным, незадолго до убийства политика. "Насколько сотрудники [спецслужбы] координировали свою деятельность с чеченскими киллерами, установить сложно, но в глаза бросаются некоторые детали — например, то, что последняя совместная поездка киллеров состоялась 16–17 февраля 2015 года, а 21 февраля [сотрудники спецслужбы] уже не поехали за Немцовым в Ярославль, это была его последняя поездка в другой город, 27-го он был убит в Москве. Сотрудники [спецслужбы] уже знали о предстоящем убийстве или не поехали за ним по какой-то другой причине? В пользу первого варианта свидетельствует то, что 25 февраля, то есть за два дня до убийства, группа [сотрудников спецслужбы] уже переключилась на вторую жертву, в этот день они начинали поездки за другим главным лоббистом санкций против окружения Путина — журналистом Владимиром Кара-Мурзой младшим", - говорится в публикации.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Чеченский след в убийстве Немцова". Материалы о расследовании убийства Бориса Немцова "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Немцов".

Один из этих трех силовиков 15 раз ездил за Алексеем Навальным** по России перед его отравлением, а также за Владимиром Кара-Мурзой и писателем Дмитрием Быковым, которые затем были отравлены. Второй выполнял роль координатора, третий мог использоваться для получения доступа к устройствам Немцова и прослушивания его переговоров, предположили авторы расследования.

Напомним, в августе 2020 года оппозиционер Алексей Навальный** впал в кому после отравления в омском аэропорту. 7 сентября политик, вывезенный на лечение в берлинскую клинику Charite, был выведен из искусственной комы. Позднее он заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти.

17 января 2021 года Алексея Навального**, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту, а 2 февраля он был виновным в нарушении испытательного срока и отправлен в колонию на 3,5 года. При этом было зачтено время, которое он провел под домашним арестом - около года.

22 марта 2022 года Лефортовский суд Москвы признал Навального** виновным в мошенничестве и неуважении к суду и назначил ему девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 миллиона рублей, а также полтора года ограничения свободы. Процесс проходил в выездном режиме в исправительной колонии № 2 Владимирской области, сообщило в тот же день РБК.

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* издание включено Минюстом России в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.