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17:21, 2 июля 2026

Пользователи соцсети поинтересовались сроками очистки берега в Анапе от водорослей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На Центральном пляже Анапы, чтобы попасть в море, необходимо преодолеть несколько метров водорослей. Комментаторы спросили власти о сроках очистки берега.

Как писал "Кавказский узел", туристы, отдыхающие в Анапе, посетовали, что море покрылось водорослями на много метров, превратившись, по сути, в болото. Другие комментаторы парируют, что такая картина наблюдается здесь ежегодно.

26 июня власти рапортовали об открытии 72 пляжей в Анапе, но умолчали о работах по откачке мазута с затонувших танкеров.

Блогер Юрий Озаровский опубликовал фото с водорослями на Центральном пляже Анапы. 

"Центральный пляж Анапы, от камней в сторону Гребенской водоросли есть, но можно отойти и будет чистый берег. Внимание вопрос! Будут ли чистить берег, до того как море загниёт?", - поинтересовался сегодня в своем Telegram-канале Юрий Озаровский.

Это сообщение набрало 12 комментариев.

"Почему их не убирают", - задала вопрос Мария Фролова.

"Видимо, надо упрашивать, чтобы чистили от тины берега", - пишет Кристина.

"Надо в администрацию позвонить, а лучше дойти", - отметила Катенька.

"Когда научатся убирать?" - спросил Турист.

"Да кто ходит на этот центральный пляж? Мы мимо проходим с ужасом в глазах", - прокомментировала Tatiana Sh.

Тем не менее, как пишет блогер Андрей Маковозов, людей на Центральном пляже сегодня много.

"Центральный пляж Анапы прямо сейчас - народу битком! Море у берега 2 метра камки, а дальше чистейшая вода! Просто сказка вода горячая", - указал он в своем Telegram-канале "Маковозовы".

Уклон на Центральном пляже Анапы, Скриншот фото из Telegram-канала "Маковозовы" от 02.07.26, https://t.me/makovozovy/63243?singleОн добавил, что от моря на пляж, к лежакам и полотенцам, буквально приходиться "вскарабкиваться". "Оцените уклон пляжа - люди лежат по углом в 30°", - подчеркнул блогер.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

5 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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