Супруга заявила о потере связи с азербайджанским активистом в колонии

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Активист Ниджад Ибрагим более трех недель не выходит на связь с родными. Защите удалось подтвердить перевода активиста в карцер, однако Пенитенциарная служба Азербайджана причины взыскания не разъяснила.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2025 года суд в Баку приговорил активиста Ниджада Ибрагима к 6,5 года лишения свободы. Он не признал себя виновным, защита обжаловала приговор. 6 октября 2025 года апелляционный суд утвердил приговор.

Пограничники 6 сентября 2024 года не выпустили из Азербайджана критика властей Ниджада Ибрагима, сославшись на запрет полиции. После публичной критики в адрес полиции за необоснованный запрет на выезд Ибрагим подвергся уголовному преследованию: ему вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом из хулиганских побуждений и хулиганство с применением оружия, эти статьи предусматривают до 11 лет заключения. Ибрагим отвергает все обвинения и считает, что его преследуют за критику в адрес властей. На теле потерпевшего, который утверждает, что его несколько раз ударил ножом Ниджад Ибрагим, нет следов от ран.

В Азербайджане содержащийся в исправительном учреждении N10 активист Ниджад Ибрагим 25 суток не выходит на связь с членами своей семьи. Супруга активиста Парвин Ибрагим полагает, что он все это время находится в карцере.

«В последний раз мы общались с Ниджадом по видеосвязи 6 июня. После этой даты он больше не выходил на связь — ни по видео, ни по обычной телефонной связи», - сообщила корреспонденту «Кавказского узла» Парвин Ибрагим, которая с детьми находится за рубежом.

Она отметила, что две недели назад адвокату Зибейде Садыговой удалось выяснить в Пенитенциарной службе, что активиста заключили в карцер. «Адвокату Зибейде Садыговой сказали, что Ниджад посажен в штрафную камеру. Однако причину этого не назвали. Я беспокоюсь за его здоровье Ниджада, после ареста он несколько раз совершал попытки суицида. До нас из колонии неофициально поступила информация, что в карцере он в знак протеста сильно ударился головой. Администрация колонии и пенитенциарная служба уклоняются от предоставления официальной информации об его состоянии», - сказала Парвин Ибрагим.

Она сказала, что лично писала в аппарат омбудсмена, но не получила ответа. «Адвокат Зибейда Садыгова несколько дней звонит на горячую линию офиса омбудсмена, но никакой информации о муже нет», - сказала жена активиста.

Адвокат Садыгова в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» вкратце отметила, что пытается выяснить остается ли Ниджад Ибрагим в карцере и получить информацию об его состоянии здоровья.