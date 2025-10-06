×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
18:32, 6 октября 2025

Суд оставил в силе приговор активисту Ниджаду Ибрагиму

Ниджад Ибрагим. На плакате написано: "МВД-Полиция-Диктатор не клевещите на меня!!!" Фото: Meydan.tv https://www.meydan.tv/ru/article/aktivist-nidzhat-ibragim-provodit-golodovku-v-sizo/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бакинский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Ниджаду Ибрагиму. Судья оставила в силе приговор общественному активисту - 6,5 года лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", в конце июля суд в Баку приговорил активиста Ниджада Ибрагима к 6,5 года лишения свободы. Он не признал себя виновным, защита пообещала обжаловать приговор. 

Пограничники 6 сентября 2024 года не выпустили из Азербайджана критика властей Ниджада Ибрагима, сославшись на запрет полиции. После публичной критики в адрес полиции за необоснованный запрет на выезд Ибрагим подвергся уголовному преследованию: ему вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом из хулиганских побуждений и хулиганство с применением оружия, эти статьи предусматривают до 11 лет заключения. Ибрагим отвергает все обвинения и считает, что его преследуют за критику в адрес властей. 13 января он в знак протеста нанес себе увечья в зале суда, ему потребовалась медицинская помощь. 21 января суд отказался отпустить активиста под домашний арест вопреки его жалобам на серьезные проблемы со здоровьем. На теле потерпевшего, который утверждает, что его несколько раз ударил ножом Ниджад Ибрагим, нет следов от ран.

Сегодня Бакинский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор общественному активисту Ниджаду Ибрагиму - 6,5 года лишения свободы. Судебное заседание вела судья Мехрибан Гараева, сообщает издание Meydan TV.

На последнем судебном заседании по делу активиста его адвокат заявил ряд ходатайств. Защита просила суд предоставить и изучить записи с камер видеонаблюдения и соответствующие документы с места происшествия. Адвокат заявил, что если Ниджад Ибрагим действительно нанес кому-то ножевые ранения, это должно быть ясно видно на записи. Также было предложено установить, была ли жертве сделана операция, информирует издание.

Выступая перед оглашением приговора, Ниджад Ибрагим заявил, что его несправедливо держат в заключении 1 год и 1 месяц, хотя он не совершал никаких преступлений. Он также добавил, что в знак протеста 21 день держит голодовку. "Я не совершал преступления, напротив, преступление совершено против меня. Меня оклеветали и держат в тюрьме 1 год и 1 месяц. Я являюсь настоящей жертвой в этом деле, а преступники на свободе", - заявил общественный активист в зале суда.

Жена Ниджада Ибрагима, Парвин Ибрагимова, заявила, что они подадут кассационную жалобу в Верховный суд. Она также выразила обеспокоенность состоянием здоровья мужа, учитывая его физическое и психологическое состояние: "Я не понимаю, чего они хотят от нашей семьи. Что значит голодать 21 день? Человеческий организм разрушается. Они убивают людей на глазах, угнетают их семьи. Как судьи, которые зачитывают приговоры и подписывают решения без каких-либо доказательств, смотрят на лица их детей, когда они возвращаются домой? Как они едят хлеб, который зарабатывают, угнетая других?", - цитирует слова Парвины Ибрагимовой издание.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
