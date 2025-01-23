Ниджад Ибрагим оставлен под стражей вопреки проблемам со здоровьем

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отказался отпустить под домашний арест азербайджанского активиста Ниджада Ибрагима вопреки его жалобам на серьезные проблемы со здоровьем.

Как писал "Кавказский узел", пограничники 6 сентября 2024 года не выпустили из Азербайджана критика властей Ниджада Ибрагима, сославшись на запрет от полиции. После публичной критики в адрес полиции за необоснованный запрет на выезд Ибрагим подвергся уголовному преследованию по обвинению в нанесении ущерба здоровью человека. Затем обвинение было переквалифицировано на более тяжкую статью - об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом из хулиганских побуждений. Кроме того, Ибрагиму предъявлено обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия. По этим двум статьям ему грозит до 11 лет лишения свободы. Ибрагим отвергает все обвинения и считает, что его преследуют за критические посты в адрес представителей власти. 13 января Ибрагим в знак протеста нанес себе увечья в зале суда, ему потребовалась медицинская помощь.

В марте 2021 года суд в Баку признал активиста Ниджада Ибрагима виновным в распространении коронавируса и приговорил к году и трем месяцам колонии. Сам осужденный заявил, что не был заражен ковидом.

Подготовительное судебное заседание по делу Ибрагима 21 января было продолжено в обстановке усиленного надзора конвоиров над ним, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова.

"Ниджада Ибрагима на протяжении судебного заседания держали в наручниках. Несмотря на это, в стеклянной клетке-аквариуме рядом с ним стояли два конвоира. Обычно конвойные стоят с внешней стороны клетки", - продолжила она.

Говоря о последствиях нанесения Ибрагимом себе увечий в зале суда на прошлом заседании, адвокат отметила, что "раны у него зарубцевались, но общее его нервно-психологическое состояние напряженное". "Его сильно угнетает, что он вдали от своей семьи, не может быть рядом со своими двумя малолетними дочерьми", - пояснила Садыгова.

Ниджад Ибрагим считает, что его арестовали из-за того, что он критиковал полицию

Ниджад Ибрагим в суде еще раз заявил, что не совершал преступления. Он вновь рассказал, что 6 сентября 2024 года ему не позволили вместе с семьей вылететь в Кишинев. Мы предоставили в суд ранее принятое судебное решение об отсутствии запрета ему на выезд из страны. Ибрагим рассказал, что в последующие дни занимался тем, чтобы ему позволили выехать из страны. На 19 сентября он записался на прием к помощнику президента по работе с правоохранительными органами Фуаду Алескерову, чтобы пожаловаться ему на ограничение прав и просить помощи в решении вопроса. И ему не было никакого смысла и мотива на кого-то нападать через два дня после того, как он отправил семью в Молдавию. Он рассказал, как на него напали на АЗС, надели наручники, закрыли глаза и доставили в полицию. Ниджад Ибрагим считает, что его арестовали из-за того, что он критиковал полицию, жаловался на действия правоохранителей", - продолжила адвокат.

Защита просила суд изменить активисту меру пресечения на домашний арест. "Однако суд отклонил ходатайство вопреки проблемам у него со здоровьем. С одной стороны, за ним усиливают надзор и опасаются, что он прибегнет к попытке суицида, а с другой - оставляют под стражей", - сказала Садыгова.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что судья Айгюн Гурбанова приняла дело Ибрагима в производство и назначила слушания по существу на 3 февраля. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.