Супруга Ниджада Ибрагима сообщила о его попытке суицида

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В Азербайджане завершено предварительное следствие по делу активиста Ниджада Ибрагима. Он вновь предпринял попытку суицида в знак протеста, сообщила супруга Ибрагима.

Как писал "Кавказский узел", пограничники в аэропорту Баку 6 сентября не выпустили из страны критика властей Ниджада Ибрагима, сославшись на запрет от полиции. После публичной критики в адрес полиции за необоснованный запрет на выезд из Азербайджана Ибрагим подвергся уголовному преследованию по обвинению в нанесении ущерба здоровью человека. В знак протеста активист с 5 октября проводил голодовку в СИЗО, но 1 ноября стало известно, что он прекратил ее из-за ухудшения состояния. 11 декабря ранее выдвинутое обвинение было переквалифицировано на более тяжкую статью - об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью общеопасным способом из хулиганских побуждений (статья 126.2.4. УК Азербайджана). Более того, Ибрагиму предъявлено обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия (статья 221.3 УК Азербайджана). По этим статьям ему грозит до 11 лет лишения свободы. Ибрагим отвергает все обвинения и считает, что его преследуют за критические посты в адрес правоохранительных органов в социальных сетях, подчеркнула адвокат.

В марте 2021 года суд в Баку признал активиста Ниджада Ибрагима виновным в распространении коронавируса и приговорил к году и трем месяцам колонии. Сам осужденный заявил, что не был заражен ковидом.

Предварительное следствие по делу Ниджада Ибрагима завершено, об этом ему было объявлено в присутствии адвоката 19 декабря, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" защитник обвиняемого Зибейда Садыгова.

По ее словам, Ибрагим не принимает предъявленные ему обвинения и считает уголовное дело сфабрикованным. Адвокат считает, что предварительное следствие не было всестороннем. В частности, по ее словам, не были запрошены и взяты записи с камер видеонаблюдения с места, где, как утверждает следствие, Ибрагим нанес ножевые ранения человеку, признанному потерпевшим.

Адвокат сказала, что в ближайшие дни дело поступит на рассмотрение Бакинского суда по тяжким преступлениям, защита будет настаивать на оправдании Ибрагима.

Супруга активиста Парвин Ибрагим также считает, что ее мужа преследуют по ложному обвинению. "Ниджат неоднократно говорил, что обвинения сфабрикованы, нет никаких улик, подтверждающих их.

На месте происшествия было множество камер и просмотр их записей выявил бы как все случилось. Это на Ниджада напали и сразу появились полицейские. Но записи с камер на АЗС, где все произошло, не были запрошены и приобщены к делу", - рассказала супруга активиста корреспонденту "Кавказского узла".

Она сказала, что ее муж "неоднократно накладывал на себя руки в знак протеста". Он предпринял такую попытку в очередной раз - его спасли, утверждает Парвин Ибрагим.

По ее словам, после попыток суицида его состояние сильно ухудшилось, но ему не оказывается эффективной медицинская помощь и его не переводят в тюремный госпиталь.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев. Получить комментарии в пенитенциарной службе также не удалось.

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